Pogledajte na karti kako promjena vremena obuhvaća cijelu Hrvatsku: Snijeg, zamjetan pad temperature, vjetar koji može biti olujan

Još danas iznadprosječno toplo za ovo doba godine, s proljetnim temperaturama do 16 stupnjeva i na kontinentu. Ako vam se sviđa ovo, uživajte još samo malo. Pred nama je nova promjena vremena i temperature primjerenije zimi. U petak prijepodne bit će oblačno s kišom koja će uz zamjetan pad temperature prelaziti u snijeg i stvarati snježni pokrivač uglavnom u gorju. Sredinom dana prestanak oborine, popodne smanjenje naoblake sa sjevera. Na Jadranu će biti promjenjivo. Povremeno će biti kiše i grmljavine, na sjeveru ujutro, u Dalmaciji popodne.

Vjetar će u noći naglo okrenuti s jugozapadnog na jak sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice moguće i olujan. Na Jadranu će zapuhati umjerena i jaka bura, koja će se sa sjevera do kraja dana proširiti na veći dio obale. Početkom dana na kopnu temperatura od 5 do 10, zatim većinom od 0 do 5°C. Na obali i otocima uglavnom između 10 i 15°C.

Prema DHMZ-u, za vikend nas čeka obilje sunca. Razvedrit će se u cijeloj zemlji, s temperaturama koji stupanj iznad nule. Vedro će ostati i u nedjelju, ali s još nešto nižim temperaturama. Hladno i vedro ostaje i početkom idućeg tjedna.

