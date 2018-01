Kinezi su stalno u žurbi, rade prekovremeno i fascinirira ih kako Hrvati opušteno žive

Suvlasnik i zamjenik generalnog menadžera kineske agencije Global Tour International Travel Service, Bai Xue, u turizmu je dvadesetak godina, proputovao je stotinjak zemalja, u Hrvatskoj je prvi put bio 2010. godine, a uskoro stiže u Krapinske Toplice. Bit će jedan od govornika na radionici za turističke profesionalce “1st Silk Road Tourism Workshop” u organizaciji Kineske jugoistočnoeuropske poslovne asocijacije (CSEBA), a za Večernji govori o rastu popularnosti Hrvatske u Kini, navikama kineskih turista, nadolazećim trendovima...

Broj kineskih turista u Hrvatskoj ubrzano raste, približava se brojci od 200.000, lani je rastao po stopi od čak 40 posto, na čemu u Kini počiva popularnost Hrvatske?

Kineski turisti putuju u inozemstvo već popriličan broj godina. Krenuli su prije nekoliko desetljeća kad su počeli posjećivati susjedne destinacije poput Hong Konga i Makaa, ali unazad desetak godina putuju i u SAD, zapadnu Europu i Australiju. Sad je došlo vrijeme da kineski turisti otkriju i nove destinacije poput Afrike ili jugoistočne Europe. Mislim da je to objašnjenje. Drugi je razlog većem posjetu to što su kineski turisti u posljednje vrijeme doznali o Hrvatskoj puno više nego što su znali prije. Znaju da je to predivna zemlja koju vrijedi posjetiti, a mnogi Kinezi znaju i za veze Hrvatske i Marka Pola.

Imate puno iskustva u organizaciji grupnih turističkih dolazaka iz Kine u Hrvatsku i okolne zemlje, kakvi su komentari nakon povratka?

Ono što Kinezi uvijek primijete u Hrvatskoj predivna je priroda. Primjerice, Plitvička jezera nisu nešto što možete vidjeti baš svuda. U Kini su Plitvice poznate kao “europski Jiuzghao”. Riječ je o kineskom mjestu sličnom Plitvicama, nacionalnom parku u pokrajini Sečuan. Druga je važna činjenica za Kineze opušten način života u Hrvatskoj. Kinezi naporno rade, gotovo svakodnevno prekovremeno, uvijek su u žurbi i vrlo im je zanimljivo vidjeti kako Hrvati opušteno žive. To je nešto na što nisu navikli, a pogotovo kad to dožive u tako lijepom prirodnom okruženju.

Slažete li se da bi brojke mogle i brže rasti da je hrvatska strana aktivnija? Naime, mnogi kažu da hrvatski turizam ubire plodove više zbog angažmana kineskih agencija i onih iz okruženja nego domaćih?

Rast koji smo vidjeli u 2017. nastavit će se i u idućim godinama. Mislim da je hrvatska Vlada poduzela mnoge napore da bi Hrvatsku učinila atraktivnijom za kineske turiste. Važna je promocija Hrvatske u NR Kini, a u posljednje dvije godine, na različitim sajmovima, često sam se susretao sa šefovima turističkih zajednica iz raznih dijelova Hrvatske. Zato moram komplimentirati njihovu radu. Tu je i važna uloga CSEBA-e koja je vrlo aktivna na kineskom turističkom tržištu i sada imamo i prve rezultate. Ljudi u Kini bolje razumiju što je Hrvatska, koje su njezine prednosti, gdje se nalazi. Za razliku od nekad, kineske turističke agencije sada razumiju kako Kinezima složiti putovanje Hrvatskom. I Hrvatskoj susjedne zemlje su dosta učinile na promociji Hrvatske jer je često uključuju u svoje aranžmane za kineske turiste. Inače, aranžmani su u Kini obično temeljeni na prijedlozima i iskustvima putnika. Na primjer, moja kompanija počela je s putovanjima na Balkan 2009. kad su se naši česti klijenti zainteresirali za taj dio svijeta. Potrošili smo godinu dana na pripremu detalja putovanja, nastojali smo razumjeti vizne procedure u regiji i željeli smo pronaći dobre lokalne partnere. Godine 2010. naša je prva organizirana skupina posjetila Balkan. To je zapravo bila prva organizirana grupa iz Kine koja je posjetila Hrvatsku i to je bio moj prvi boravak ovdje.

Unatoč brojci od 200.000 kineski su turisti većini domaćina u Hrvatskoj još poprilična nepoznanica. Kakva su očekivanja i navike prosječnog kineskog turista kad se otisne u ovaj dio Europe?

Prema mojem iskustvu, kineski turisti koji dolaze u Hrvatsku već su posjetili zapadnu Europu. Dolaze u Hrvatsku zbog prirode, specifične arhitekture, bijelih fasada, kamenih kuća itd. To im je atraktivno i očekuju da će to vidjeti i doživjeti. Navike kineskih turista nisu toliko različite od navika turista iz ostalih zemalja. Većina ljudi koji dolaze u Hrvatsku su srednjih godina ili nešto stariji, obično putuju u grupama od više od 20 ljudi. Kao pojedinačni putnici, Kinezi još nisu otkrili Hrvatsku.

Koliko je kineskim gostima zanimljiv Jadran, kupanje i sunčanje?

Vole Jadran, ali u kontekstu čistog i lijepog okoliša, starih gradova itd. Nemaju naviku uživati u morskim čarima, pa programi koji uključuju kupanje i sunčanje kineskim turistima nisu zanimljivi.

Rast popularnosti hrvatskih destinacija je neupitan, ali često se može čuti od kineskih agenata da nisu zadovoljni kvalitetom ponuđenih programa. Što to konkretno ne zadovoljava kineske partnere a onda ni kineske turiste?

Mislim da hrvatske agencije imaju mnoštvo kvalitetnih programa putovanja, ali nisu pronašli prave partnere u Kini. A to zahtijeva ozbiljan napor i dosta strpljenja. Naravno, i dosta ulaganja jer morate biti prisutni na mnogim sajmovima diljem Kine kako biste postali primijećeni i kako biste proširili krug kontakata. Kineske putničke agencije neće kreirati one programe koje smatraju nekvalitetnima. Moram naglasiti da trebate uzeti u obzir činjenicu da su kineski turisti koji dolaze u Hrvatsku već bili u zapadnoj Europi i morate se potruditi da im naglasite hrvatske turističke resurse koji su jedinstveni. Plitvička jezera, primjerice, jedinstvena su u Europi. Promoviranje termalnih voda također može biti zanimljivo. Iako i neke druge srednjoeuropske države imaju termalne vode, poput Češke ili Mađarske, putničke agencije mogu stvoriti programe koji ih kombiniraju kako bi stvorili zanimljive putničke alternative. Dakle, more i sunce nisu jedino što Hrvatska ima, morate malo obratiti pozornost i na ostale prednosti vaše predivne zemlje. To je moja topla preporuka.

I jedina?

Pa, ne baš. Recimo, Plitvička jezera vrlo su popularna, ali trebaju kvalitetnije hotele. Nikad ne možemo bukirati dovoljno soba, što zna biti frustrirajuće. Moje sugestije bi se ticale i prezentacije. Morate naći načina da destinacije približite kineskim putnicima. Morate imati turističke oznake i na kineskom jeziku. Kineski turisti tad će biti opušteniji i osjećat će se kao kod svoje kuće.

Kina je ogromno emitivno tržište i teško je govoriti o prosjecima, ali kakav bi bio profil prosječng kineskog turista i s kolikim budžetom obično putuje?

Radi se o bitno drukčijim kineskim turistima od onih koji posjećuju Tajland i zemlje jugoistočne Azije. Njihova su očekivanja od putničkih programa visoka. Novac kojim raspolažu može biti i veći od 150 eura dnevno. Moram reći da još uvijek glavninu kineskih turista čine ljudi starije generacije, no to će se uskoro promijeniti. Počevši od 2019. pa već i od kraja ove godine, počet će vam dolaziti i mladi Kinezi i mislim da se može reći da će to biti pun pogodak za hrvatski turizam. Hrvatska je predivna, opuštajuća i pruža ljudima mnoga zadovoljstva, a to svakako privlači mlađe generacije.

Koliko uopće kineski građani imaju dana godišnjeg odmora?

U Kini imamo dulje i kraće blagdane. Što se kraćih tiče, ljudi obično putuju na destinacije unutar Kine. Kineze koji putuju u inozemstvo možemo podijeliti u dvije skupine. Mlađi ljudi i srednja generacija s mlađom djecom obično putuju tijekom glavnih blagdanskih razdoblja; Kineske nove godine u veljači, Nacionalnog dana u listopadu i ljetnih praznika. Druga skupina su stariji ljudi, obično umirovljenici, koji imaju veću slobodu. Oni mogu putovati bilo kad, bilo gdje, u Kini i izvan nje. Obično ih čak i djeca ohrabruju na putovanja, koja im često i plaćaju aranžmane.

Postoje li već podaci koliko je Kineza tijekom prošle godine turistički putovalo u inozemstvo?

Kineski nacionalni turistički ured još nije objavio podatke, no mislim da će biti slični onima iz 2016. Dakle, oko 120 milijuna Kineza tada je putovalo u inozemstvo, a najzadovoljniji su Singapurom, Japanom, SAD-om i Tajlandom. Tajland je najposjećenija destinacija za Kineze jer je blizu, jeftin je i dobro povezan s Kinom izravnim zračnim linijama, a ima i gostoljubive domaćine i dobru hranu.

Biste li se usudili prognozirati broj kineskih turista u Hrvatskoj za pet godina?

Bez sumnje bi se moglo raditi o brojci od 600-800 tisuća ljudi. S izravnom zračnom linijom, do te bismo brojke mogli doći i znatno prije.

Hrvatska je osim kineskim turistima donekle zanimljiva i kineskim investitorima, čujete li od kolega što im je privlačno u našoj zemlji, a što ih sprečava da investicija bude više?

Nesumnjivo je da Hrvatska ima predivnu prirodu i da je turistička industrija iz godine u godinu sve razvijenija. Investicije u hotele bile bi najbolja opcija za kineske investitore jer Hrvatskoj manjka hotela s četiri i pet zvjezdica. Kinezi, poznato je, preferiraju smještaj više kategorije. Budete li imali više kvalitetnih hotela, rastu šanse za povećanje broja kineskih turista. Naravno, investitori imaju i neke svoje pretpostavke važne za donošenje investicijske odluke. Općenito, najvažnija su im pitanja vizna regulativa i porezna politika.

Gdje vi provodite odmor?

Mnogo je destinacija koje volim.

U Africi su to Namibija i Bocvana, u Europi Hrvatska i Malta, države s poviješću, kulturom i lijepom prirodom. Volim mjesta koja pričaju svoju priču, koja imaju prijateljski raspoložene stanovnike i dobru hranu. I posebno dobro pivo!