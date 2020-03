Kinezi slave 'djeda nacije' – suzbio je SARS i koronavirus

Tko je htio čuti, mogao je. Kao da vijesti iz Kine o zarazi novim koronavirusom nisu bile dovoljne, zapadnim medijima na raspolaganju je bio kineski liječnik Zhong Nanshan, 83-godišnji epidemiolog i specijalist za plućne bolesti. U veljači je apelirao da se novi koronavirus shvati ozbiljno, da su u Kini ostali šokirani brzinom kojom se bolest širi i da, po svemu sudeći, lijeka neće biti tako skoro. No tada je virus za mnoge bio tek kineski problem.

Sukobio se s vlastima

Početkom ožujka, Nanshan je ostao neugodno iznenađen reakcijom nekih europskih država gdje je, unatoč potvrđenom širenju bolesti, život i dalje tekao normalno, putovalo se turistički i poslovno. Ponovljeno upozorenje da u Europi već imamo početnu fazu Wuhana i poziv vladama da nametnu drakonske mjere sažete u tri riječi “testiraj, izoliraj, informiraj” nisu ni tad svi shvatili ozbiljno. Desetak dana poslije, njegove su riječi na najgori način potvrđene u praksi.

A nije Zhong bilo tko, nije samo još jedan liječnik s Instituta za respiratorne bolesti u Guangzhou, on je osoba koja je odigrala ključnu ulogu u suzbijanju epidemije SARS-a, teškog akutnog respiratornog sindroma, bolesti koja se pojavila 2002. i koju je uzrokovao još jedan koronavirus koji je s divljih životinja skočio na ljude. Već tada je proglašen junakom, njegove slike urezale su se u kolektivni um naroda, pa nije čudo što su ga kineske vlasti u novoj zdravstvenoj krizi imenovale glavnim zdravstvenim savjetnikom. Epidemija SARS-a te nijekanje postojanja bolesti i minorizacije njezina utjecaja, duboko je potkopala povjerenje građana u vlasti. Iako se virus pojavio u studenome 2002., na javnoj televiziji se nije ni spomenuo do ožujka 2003. iako su se glasine širile, a ljudi panično kupovali ocat i biljne pripravke za koje se smatralo da pomažu kod “misteriozne bolesti”. Kad su vlasti kazale da je uzročnik SARS-a stavljen pod kontrolu, Zhong se tome usprotivio.

– Nisam mogao prešutjeti. Virus nije bio pod kontrolom – poslije je kazao.

Taj njegov integritet bio je ključan da stanovnici Kine situaciju shvate ozbiljno, ali ne i beznadežnom, da vjeruju vlastima, ali i da vlasti poduzmu snažne i nepopularne mjere, ograničavanja kretanja i karantene. Masovno testiraj, izoliraj, informiraj, bazične su premise koje je Zhong uveo u borbi protiv SARS-a, a koje su kineske vlasti – s manjim posrtanjima na početku i lokalnom pokušaju zatiranja informacija – iskoristile u ograničavanju širenja i suzbijanja Covid-19.

Za međunarodni nadzor

Njegove slike i poruke danas preplavljuju društvene mreže, WeChatom se šire njegove fotografije i poster usnulog Zhonga u vlaku po povratku iz Wuhana, uokviren natpisom: Povratak 83-godišnjeg borca, vratio se na prvu liniju. On je, kažu, “djed nacije” koji ulijeva povjerenje. Njegove mjere Kinezi su ovoga puta slušali i to je bila bitna razlika u kontroli bolesti. Dok se za epidemije SARS-a vodila debata oko uzročnika, jer su vlasti objavile da ga uzrokuje klamidija, kliničari i epidemiolozi se nisu slagali. Znanstvenici s kineske Vojne medicinske akademije imali su slike novog koronavirusa već 26. veljače, ali su šutjeli o tome zbog kontroverze koje su bjesnile.

– Laboratorijski radnici, epidemiolozi, profesionalci preventivne medicine i kliničari moraju usko surađivati – govorio je tada Zhong.

Ovoga puta, Kina se otvorila i podijelila sa svjetskim znanstvenicima svoje informacije kako bi se zajednički obrađivali. U Kini je poslije SARS-a uspostavljen nacionalni sustav praćenja zaraza, a Zhong je zagovarao i međunarodni sustav nadzora kako bi se donosile prikladne, a ne samovoljne politike na nacionalnoj razini. Ipak, od svih preporuka, jednu su Kinezi ignorirali.

– Tržnice s divljim životinjama opasan su izvor moguće nove infekcije. Kinezi vjeruju da konzumacija divljih životinja pomaže održati tijelo vitalnim i konzumiraju životinjske tonike za hladnog vremena. Mnogim se tržnicama loše upravlja tako da se događaju križne infekcije, transmisija između vrsta i miješanje koronavirusa – upozoravao je Zhong. No danas, kad ga se pita o izvoru zaraze, ipak je skeptičan. Epidemija se pojavila u Wuhanu, ali to ne znači da je virus otamo potekao, kaže. Neka svoj posao odradi struka, neka se do kraja razjasni porijeklo virusa. To je posao znanstvenika, dodao je, na nama je da zarazu zaustavimo.

Pogledajte i video: Đikić: Hrvatska ulazi u kritičnu fazu borbe protiv koronavirusa i sudjelovanje građana je od iznimne važnosti