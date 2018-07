Kinezi: Morat ćemo uvoziti i inženjere za pelješki most

Inženjeri, računovođe, vozači, službenici, koordinatori, tajnik, menadžer ljudskih resursa, osoba za odnose s javnošću... u potragu za tim radnicima krenula je kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC) nakon što je potpisala krajem travnja ugovor za gradnju Pelješkog mosta.

Kinezi će biti uvedeni u posao u ponedjeljak, a imat će rok tri godine da izgrade most koji će spojiti Hrvatsku. No pri tome bi im veliki problem mogao predstavljati manjak radne snage s kojim se suočavaju mnogi poslodavci u Hrvatskoj. CRBC je oglasio od lipnja do sad potrebu za nekoliko desetaka radnih mjesta za svoj ured u Zagrebu i za samo gradilište mosta.

