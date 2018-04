Strabag izgubio tužbu, zabranu gradnje sad traže Talijani i Turci

Zagrebački Upravni sud odbio je zahtjev Strabaga za privremenu mjeru kojom bi se zabranila gradnja Pelješkog mosta.

Žalba DKOM-u

Taj zahtjev je podnesen zajedno s tužbom Austrijanaca protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) kojom je odbijena njihova žalba na odluku da Pelješki most gradi kineski konzorcij predvođen China Road and Bridge Corporationom (CRBC).

Da je Upravni sud odredio privremenu mjeru ovom slučaju, ugovor o gradnji mosta koji je potpisan u ponedjeljak bio bi suspendiran dok sud ne odluči o Strabagovoj tužbi. Upućeni kažu da zagrebački Upravni sud o ovakvim tužbama odluku donosi u roku od godine dana. I dok je jučer stigla vijest o odbijanju Strabagova zahtjeva, na Upravnom sudu u Zagrebu isti je dan podnesena nova tužba i novi zahtjev za privremenu mjeru zabrane gradnje Pelješkog mosta, i to od talijansko-turskog konzorcija Astaldi-Ictas.

To su nam potvrdili na samom sudu, dok su iz Astaldija poručili da nemaju komentar. Hrvatske ceste ponudu Astaldija i Ictasa odbile su uz objašnjenje da nisu priložili traženu bankovnu garanciju. DKOM je odbio i njihovu žalbu i sad su Talijani i Turci podnijeli tužbu Upravnom sudu protiv te odluke Državne komisije.

U slučaju Strabagova zahtjeva za privremenu mjeru Upravni sud donio je odluku za 10-ak dana pa se može očekivati da će u istom roku biti odlučeno i o zahtjevu Astaldija i Ictasa. A može se očekivati da će odluka i u ovom slučaju biti ista, odnosno da će i taj zahtjev za privremenu mjeru biti odbijen. Naime, kako kažu upućeni, u 99 posto slučajeva sud odbija takve zahtjeve.

Nadoknada štete

Kad bi na kraju pak Strabag i konzorcij Astaldija i Ictasa pobijedili na Upravnom sudu, onda bi se krenulo u pregovore o nadoknadi štete, a koji bi to bio iznos, kažu upućeni, bilo bi teško utvrditi, pogotovo jer su njihove ponude za Pelješki most bile znatno skuplje od one kineskog konzorcija, ali i od procijenjene vrijednosti radova. Astaldi i Ictas za gradnju mosta koji će spojiti Hrvatsku ponudili su 2,5 milijardi kuna, Strabag 2,6 milijardi, a kineski konzorcij 2,08 milijardi. Procijenjena vrijednost radova bila je pak 1,75 milijardi kuna.

Radovi na gradnji Pelješkog mosta trebali bi početi u roku od 100 dana od potpisivanja ugovora, no očekuje se da će krenuti puno prije. Rok je za gradnju mosta je tri godine.