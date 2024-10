Nova krizna točka na Dalekom istoku: Vojna baza u Kambodži razotkrila planove velesile

Veći dio ove godine satelitske snimke pokazuju sive objekte u kambodžanskoj mornaričkoj bazi Ream i sve se više čini da bi se strahovi Washingtona mogli ostvariti - jer su ta dva objekta vjerojatno kineske korvete tipa 056A, što označava konačan početak širenja kineske vojne prisutnosti u inozemnim vodama. Kineske korvete od 1.500 tona pristale su uz novi mol, dovoljno velik da primi i puno veće brodice, a uz njega, na kopnu, se nalaze i ostali objekti koje je izgradila Kina, a za koje se pretpostavlja kako su namijenjene kineskoj mornarici, prenosi BBC.

Više puta je kambodžanska vlada istjecala kako njihov ustav zabranjuje stalnu stranu vojnu prisutnost, pritom navodeći kako je Ream otvoren za upotrebu svim prijateljskim mornaricama. "Molim vas, shvatite da je ovo kambodžanska, a ne kineska baza", rekao je Seun Sam, politički analitičar Kraljevske akademije Kambodže. "Kambodža je vrlo mala, a naše vojne sposobnosti su ograničene. Trebamo više obuke od vanjskih prijatelja, posebno od Kine."

Unatoč kambodžanskom negiranju kineske vojne baze, u SAD-u su sumnjičavi. Već i sad američka mornarica ima manje brodova od Kine, ali uzdanica su bila vojne baze u inozemstvu. SAD ima oko 750 takvih baza, a neke su u zemljama vrlo blizu Kine, poput Južne Koreje i Japana. Pritom, Kina ima samo jednu inozemnu vojnu bazu, u državi Džibuti, izgrađenu 2016. godine.

U SAD-u su svjesni da se ovakva nesrazmjer mijenja, jer Kina je već iznijela svoje ambicije da postane globalna vojna sila, a tomu svjedoče i njihova ulaganja u inozemnu infrastrukturu kroz inicijative "Pojas" i "Put". U Washingtonu već predviđaju kako će Kina vrlo brzo imati globalnu mrežu baza i civilnih luka koje bi se mogle koristiti kao baze - jedna od prvih takvih baza je upravo Ream u Kambodži.

Prošla su vremena toplih odnosa SAD-a i Kambodže. Upravo u Reamu, koji se nalazi na južnom vrhu Kambodže, svojevremeno je uz financijsku pomoć SAD-a modernizirana baza. No, ta pomoć je smanjena 2017. godine, nakon što je u Kambodži zabranjena najveća oporbena stranka, a njeno vodstvo izgnano ili zatvoreno. Od tada Kambodža se sve više približava Kini. Naglo su promijenjeni partneri, redovite vojne vježbe sa SAD-om su otkazane, a zgrade financirane od strane američkih ulaganja - srušene.

Onda je odjednom izgrađen novi mol uz pomoć kineskih ulaganja. Mol je gotovo identičan onom kineskom u Džibutiju, dugačkom 363 metra, i taman je dovoljno dug da primi najveći kineski nosač zrakoplova. Nakon izgradnje mola, tu su se usidrile i dvije korvete i provele većinu godine. Iz Kambodže tvrde kako su te korvete tu zbog održavanja Zmajskih zlatnih vježbi - zajedničke vojne obuke Kine i Kambodže. Prema njihovim tvrdnjama Kina gradi dvije nove identične korvete tipa 056A za svoju mornaricu i kako ove korvete neće tu biti uvijek, pa se Ream ne može računati kao baza. Američki dužnosnici su svejedno vrlo zabrinuti, kako zbog širenja kineske vojne moći, tako i zbog širenja baze u Reamu, koja prema satelitskim snimkama sad uključuje i novi suhi dok, skladišta, administrativne urede i stambene prostore s četiri košarkaška igrališta.

Wall Street Journal je još 2019. godine izvijestio o navodnom curenju informacija novog sporazuma između Kambodže i Kine o zakupu 77 hektara baze na 30 godina, a u sporazum je uključeno i stacioniranje vojnog osoblja i oružja. No, i to je kambodžanska vlada odbacila kao laž. U međuvremenu se ipak dogodila jedna zanimljiva situacija. Kada su dva japanska razarača bila u posjetu Kambodži u veljači, rečeno im je da pristanu u obližnjem gradu Sihanoukvilleu, a ne u bazi Ream, gdje kineski brodovi smiju pristajati.

Analitičari pak sumnjaju u stalnu kinesku prisutnost, jer vjeruju kako bi takvo što prekršilo kambodžanski ustav. Tehnički, Ream nije stalna baza, pa iako je njezino širenje financirano od strane Kine, baza sama po sebi nije iznajmljena Kini, rekla je Kirsten Gunness, viša istraživačica politike u kalifornijskom Rand Corporationu. "Vidimo obrazac kontinuiranog pristajanja kineskih brodova [u Reamu]," rekla je. "Jedan način da se zaobiđe ustavna zabrana je da se to ne naziva stranom bazom, već da se omogući stranim snagama kontinuirani pristup na rotacijskoj osnovi". Sličan sporazum imaju Filipini i SAD, dodala je.

Drugi analitičari vjeruju kako dugoročna kineska prisutnost u Reamu ne bi donijela puno prednosti Kini, pritom ukazujući na tri baze u Južnokineskom moru, koje se nalaze na grebenima Mischief, Fiery Cross i Subi. Ali, zato su zbog baze u Kambodži zabrinute susjedne zemlje - Tajland i Vijetnam. Baza u Reamu, zajedno s druge tri baze, bi mogla služiti za okruživanje duge vijetnamske obale. Vijetnam, poput Filipina, osporava kinesko pravo na sve otoke u Južnokineskom moru, a vijetnamske snage su se već u povijesti sukobljavale s kineskim snagama. Tajlandski dužnosnici također su izrazili zabrinutost zbog pomisli na kinesku bazu južno od glavne tajlandske luke u Sattahipu, čiji bi izlaz sad mogao biti pokriven, a Tajland i Kambodža još uvijek imaju neriješene teritorijalne sporove.

Sve u svemu, nijedna zemlja vjerojatno neće javno iznijeti ove optužbe. Tajland će htjeti izbjeći stvaranje problema u ekonomski vitalnom odnosu s Kinom, a Vijetnam će pokušati izbjeći poticanje anti-vijetnamskih stavova u Kambodži. S druge strane, američki i indijski stratezi su zabrinuti zbog moguće kineske baze u Indijskom oceanu, kao što je već šrilankanska luka Hambantota, koju je kineska državna tvrtka zakupila na 99 godina.

I uz širenje vojnih baza u inozemstvu, malo tko misli da će Kina moći parirati globalnom vojnom dosegu SAD-a. "Baza u Reamu ne pridonosi mnogo u smislu projekcije moći - ne približava kinesku mornaricu mjestima na koja želi ići", rekao je Greg Poling, direktor CSIS-ove Inicijative za pomorsku transparentnost u Aziji. No, takva baza bi mogla praviti razliku u prikupljanju obavještajnih podataka, praćenju satelita i nadzoru ciljeva na velikim udaljenostima. "To nisu nužno najbolje opcije za Kinu", dodao je Poling. "Ali to su jedine opcije koje su im dostupne."

