Kina pred udarom snažnog tajfuna: Šangaj otkazuje letove, stanovnici pozvani na evakuaciju

Kineske vlasti u nedjelju se spremaju za obilne kiše dok se snažan tajfun Bebinca približava gusto naseljenoj istočnoj obali zemlje i gospodarskome glavnom gradu Šangaju, gdje će svi letovi biti otkazani. Očekuje se da će tajfun do kopna i Šangaja stići između nedjelje navečer i ponedjeljka ujutro, objavilo je ministarstvo za upravljanje katastrofama, koje je u subotu priopćenjem za javnost upozorilo da bi tajfun u noći s nedjelje na ponedjeljak mogao stići s "vrlo obilnom" kišom.

Dužnosnici ministarstva u subotu ujutro su se sastali da bi "razmotrili i primijenili mjere zaštite u ključnim regijama", stoji u objavi za javnost. S obzirom na to da se dolazak tajfuna ove godine poklapa s Blagdanom sredine jeseni, drugim državnim praznikom po važnosti nakon kineske Nove godine, željeznički operateri očekuju da će stanovnici tijekom praznika ostvariti 74 milijuna putovanja, objavila je u subotu službena novinska agencija Xinhua.

Stoga je ministarstvo za upravljanje katastrofama pozvalo dužnosnike na pojačan oprez. Ministarstvo vodnih resursa u subotu je pokrenulo hitne operacije za rizik od poplava u Šangaju, kao i u istočnim provincijama Jiangsu, Zhejiang i Anhui, izvijestila je Xinhua.

Maximum winds from Typhoon #Bebinca could reach 120 km/h as the system makes landfall over Shanghai early Monday 🌀 #台风 #台風13号 pic.twitter.com/umyPoNW7Fd

Meteorološka služba u nedjelju je izdala narančasta upozorenja na tajfun , što je druga najviša razina u sustavu od četiri stupnja - za nekoliko okruga Šangaja i za neka područja u susjednim provincijama. Stanovnicima je savjetovano da se suzdrže od okupljanja u velikom broju, da brodice i barke privežu u luke i da ojačaju sve strukture zbog najave jakih vjetrova.

😱🌪 Breaking news

On Sunday, Shanghai took extensive measures in anticipation of Typhoon Bebinca, potentially the most powerful storm to impact the city since 1949. The city suspended all forms of transportation, ordered vessels back to port, and closed popular tourist… pic.twitter.com/0AIss77dQB