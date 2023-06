Keopsu je 20 godina, slabije vidi i čuje, ali i dalje je obiteljski faraon

Oči mu nisu više plave, prekrila ih je staračka mrena zbog koje slabije vidi. Nedavno je proslavio 20. rođendan, godine su mu usporile i umorile tijelo, slabije i čuje, ali prepoznatljiv karakter i nepokolebljivost i dalje krase sijamskog mačka Keopsa. Zapravo, Keopsa Bičanića, tako mu je puno ime, objašnjava nam najmlađa članica obitelji Maja koja je mačku trenutno omiljena. Ona mu je i dala sadašnje ime prije pet godina, kad je u školi na satu povijesti učila o egipatskom faraonu. Do tada je bio Boško, jednom zgodom imao je buhe pa su ga zvali i Boško Buha.

Otkako je stigao k njima, a oduvijek je obiteljski mačak jer na svijet je došao kod njegovih roditelja, Keops je uvijek sam birao tko mu je najvažniji, kaže nam Majin tata Igor Bičanić. I slijedio je svoje rituale. Tako je neko vrijeme svakoga dana išao s njim na poslijepodnevni odmor. Uvijek je u isto vrijeme čekao da krenu u sobu pa bi se stisnuo uz Igora. I obavezno je morao biti pokriven, cijeli bi se uvukao pod deku, nijedna dlaka s repa nije smjela izviriti. Iste rituale nastavio je provoditi i kod djece, Maje, Filipa i Dražena. A njegovu suprugu Mirtu, govori nam Igor, čekao je kod vrata u hodniku. I kad bi prolazila, počastio bi je zahvatom svoje šape. No i kad se ljutio na njih, osvećivao im se prilično pažljivo.

Foto: Privatni album

– Osim jednom, kad je mene kaznio tako da su njegove kandže ostale na mojoj ruci. Ali nije bio on kriv – prisjeća se Maja.

– Imao je možda tri, četiri godine kad je nestao iz stana. Nismo znali gdje je, sve smo pretražili, obišli smo cijelo naselje. Nakon tri dana našao sam ga na stubištu, prvo sam vidio lokvu na podu, a onda njega na cijevima – prisjeća se Igor jedne od Keopsovih dogodovština. Dobro pamte i ljeto kad su išli na more i Keopsa ostavili u pansionu za mačke. Mislili su, bit će mu ljepše nego da je cijeli dan sam u stanu. I prevarili su se, osim što se nije htio družiti s drugim mačkama, Keops im je na mačji način pokazao što misli o njima kad su se vratili kući. Danima ih je zaobilazio, nije ih ni gledao. Zanimali su ga samo kad je čuo zvuk hrane i šuškanje vrećica. Nikada više nisu to ponovili.

Iako su svi znali da imaju mačka, godinama je Keops bio imaginaran. Čim bi čuo zvono na vratima ili nepoznati glas, sakrio bi se na vrh ormara, u najdublju policu, tamo gdje ga nitko ne bi mogao vidjeti ni dohvatiti. I ostajao bi ondje sve dok gosti ne odu. Pa su tako svi slušali o dogodovštinama, ali mačka nisu vidjeli. Pridružila mu se u tim skrivanjima prije 11 godina i maca Žiži. Pronašli su je iza zgrade, imala je svega nekoliko tjedana. Keops nikada nije bio oduševljen što životni prostor dijeli s još jednom macom. Iako je i danas otjera ako mu se nađe na putu, bez ikakvog razloga mlatne je šapom, pokupio je od nje sve što nikad nije radio. Naučio je penjati se po stolu, bacati na pod sve što mu smeta, piti iz čaše koju ugleda na stolu, a drago mu je i smeće u kojem se uvijek može nešto pronaći.

Često su Žiži i on zajedno, dijele i fotelju na kojoj utonu u san, a jednako su reagirali i kad su u njihov dom stigli mačići pronađeni na cesti. Kad su zaronili glave u kutiju, oboje su pobjegli kao da ih netko ganja. Keops se tjedan dana nije pojavljivao.

– Iako mu je voda smrtni neprijatelj, ne voli kad ga se prska, Keopsa fascinira voda koja teče. Sjedne u kuhinji na ormar i ne skida pogled s pipe – priča nam Igor prisjećajući se da su ga, u vrijeme dok je imao buhe, pokušavali i okupati. Kako bi mu to bilo što manje stresno, Igor ga je držao u krilu, no Keops se od straha ipak pomokrio.

Nikada nije bio bolestan pa je kod veterinara bio samo kad je kastriran. Prije godinu dana ispao mu je zub, problemi su počeli kad su Žiži i on raskopali smeće i našli kosti. Premda su ga sustigle godine, ono što je zamislio, Keops će svakako i napraviti. Nije mu problem ni doslovno popeti se nekom na glavu ako sjedi na mjestu na kojem je on poželio sjesti. U posljednje vrijeme voli se i maziti pa nije više ni imaginaran, sve češće i gostima dolazi u krilo. Dogodovština je bezbroj, obiteljskih fotografija još i više. Sve ih brižno spremaju, a jednog dana kad Keopsa ne bude, one će pričati priču o mačku uz kojeg su odrastala djeca i koji je uvijek znao što želi i kako to ostvariti.