Kenija mora Somaliji vratiti dio mora

Kenija mora Somaliji vratiti 100.000 četvornih kilometara mora, presudio je najviši sud Ujedinjenih naroda.

Odluka je obvezujuća i nema mogućnosti žalbe. Granični sukob između Somalije i Kenije tinja više od sedam godina. Presudom Međunarodnog suda pravde morska granica između dvije afričke države bit će redefinirana, a Somaliji je dodijeljeno sporno područje bogato naftom i plinom.

Najviši sud UN-a u utorak je u Haagu prihvatio tužbu Somalije. Kenija je odmah odbacila presudu i optužila sud za prekoračenje ovlasti. Predsjednik Uhuru Kenyatta rekao je da je presuda pokrenula pitanje suvereniteta država. Međunarodni sudovi mogu donositi odluke samo uz pristanak država.

Kenija je stoga pozvala međunarodnu zajednicu da stvori okruženje za rješenje dogovorom. Kenija je također upozorila na sigurnosne implikacije u regiji. Somalija je slučaj iznijela na sud 2014. godine. Radi se o površini od oko 100.000 četvornih kilometara u Indijskom oceanu s potencijalno velikim nalazištima nafte i plina.

Kenija žestoko proturječi zahtjevima susjedne zemlje za ispravak granice. Nairobi je izjavio da morska granica teče paralelno sa zemljopisnom širinom. No, Somalija to poriče i tražila je da se granica povuče produženom linijom do državne granice, u čemu su je suci podržali. Somalija je također tražila odštetu jer je Kenija već izdala dozvole za istraživanje plina i nafte. Sud UN-a odbacio je taj zahtjev.

>> VIDEO Boro Vujović o tržištu nekretnina u Zagrebu: "Novogradnja je postala atraktivnija zbog potresa."