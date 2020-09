Katar protiv Katara u finalu Lige prvaka

Francuski nogometni klub Paris Saint- Germain (PSG), koji je u vlasništvu katarskog šeika Tamima bin Hamada al-Thanija, i Bayern, koji sponzorira katarska zrakoplovna kompanija Qatar Airways, igrali su u finalu Lige prvaka. U tom dvoboju Katar protiv Katara pobijedio je Bayern, čiji šef Karl-Heinz Rummenigge voli Katar gdje, uz ostalo, kupuje i skupe satove, osim što nogometaše njemačkog kluba vodi na zimske pripreme u tu državicu Perzijskog zaljeva.

Uz ta dva nogometna kluba, novcem iz Katara financiraju se i drugi veliki europski klubovi, kao što je Barcelona, a u toj zemlji održat će se i Svjetsko nogometno prvenstvo 2022., i to zimi, jer je ljeti ondje nemoguće igrati zbog vrućine. Kada bi, primjerice, neki hrvatski bogataš imao dva hrvatska nogometna kluba, vjerojatno bi se posumnjalo u dogovaranje rezultata utakmica. Može li se posumnjati u fer-igru Katara? Bilo je i istraga o dobivanju organizacije nogometnog SP-a i podmićivanja onih koji o tome odlučuju. Katar, koji ima oko dva milijuna stanovnika, jedna je od najbogatijih zemalja s BDP-om po stanovniku najvećim na svijetu (sto tisuća dolara) zahvaljujući nafti i plinu, ali se posljednjih godina usmjerava na ulaganje novca dobivenog prodajom nafte u druge djelatnosti. Na čelu tih ulaganja je emir Tamim bin Hamad al-Thani, rođen 1980., koji ima tri žene i osmero djece. Diplomirao je na britanskoj vojnoj akademiji Sandhurst 1998., a pet godina kasnije imenovan je prijestolonasljednikom Katara.

Poboljšao je organizaciju Svjetskog nogometnog prvenstva, vlasnik je nogometnog kluba PSG i sponzor Barcelone, te u Europi kupuje sve što je na prodaju. Njegov otac, šeik Hamad bin Khalifa al-Thani počeo je kupovati 1990., a s TV postajom Al-Jazeera razbio je monopol zapadnih medija u arapskom svijetu. Zgrade u središtu Londona u vlasništvu su katarske obitelji na vlasti Al-Thani, koja je kupila i nebodere u Milanu u četvrti Porta Nuova, zatim povijesni milanski hotel Gallia, kao i Costa Smeraldu na Sardiniji. Vlasnici su povijesne britanske robne kuće Harrods u kojoj se opskrbljuje i britanska kraljevska obitelj, olimpijskog sela u Londonu te dioničari tvrtki Barkleys, Porsche, Volkswagen, Total, Shell, Maison Valentino, LVMH, Walt Disney… Qatar Airways je službeni organizator nogometnog SP-a 2022. Riječ je o jednom od najvećih sponzorstava jedne zrakoplovne kompanije nekog sportskog događanja.

Daljnje kupovanje tvrtki u svijetu omogućeno je zahvaljujući fondu Qatar Investment Authority (QIA) utemeljenom 2005. za upravljanje zaradom dobivenom prodajom tekućeg prirodnog plina. Qatar Investment Authority je postao jedan od najvećih svjetskih financijskih operatora i posjeduje dionice mnogih kompanija među kojima Airbus Group (6,65%), London Stock Exchange (15,1%), Volkswagen (17%), Lagarde (12,83%), Paris Saint-Germain Football Club (100%), Virgin Megastore, HSBC, Credit Suisse (5,20%)… Ulaže u razvitak posebno francuskih tvrtki Air Liquide, Vivendi, GDF Suez, France Telecom i Total zahvaljujući, uz ostalo, i poreznim olakšicama koje im je omogućila francuska vlada od veljače 2009. Qatar Holding, koji kontrolira QIA, kupio je u svibnju 2010. grupu Harrods od Mohameda Al-Fayeda, uključujući i veliku robnu kuću u londonskom Knightsbridgeu. Postaje i glavni dioničar Sainsbury’sa s 22% kapitala.

Dio holdinga koji se bavi nekretninama, Qatar Diar, zajedno s Canary Wharf pobijedio je na natječaju vrijednom 300 milijuna funti za obnovu londonskog centra u kojem je i londonsko sjedište nizozemske naftne kompanije Royal Dutch Shell u kojoj je vlasnik 3% dionica s namjerom da ih poveća na 7%. Koncem 2012. Qatar Sports Investments (QSI) zaključuje kupnju nogometnog kluba PSG za oko 130 milijuna dolara i ulaže 340 milijuna dolara. Katar ulaže i drugdje u svijetu, od Melezije do Indije, ali i u Kinu i drugdje. No, za Katar organizacija Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. nije samo pitanje novca i ugleda, već je postalo vitalno pitanje za zemlju. Propast te organizacije značila bi pokazivanje Katara kao nemoćne države okružene neprijateljima, od Saudijske Arabije do Egipta. Možda će Katar, poslije Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), biti još jedna arapska država koja će uspostaviti odnose s Izraelom. Dvije države imale su ekonomske odnose između 1996. i 2000. godine, ali sada nemaju nikakve, a Katar je, inače, među glavnim sponzorima fundamentalističkog palestinskog sunitsko-islamskog pokreta Hamas, okorjela izraelskog neprijatelja. Sport i novac pokreću i politiku.