Kasniji početak škole remeti i raspored praznika: 'Brojne škole nemaju klime, ne piše nam se dobro u ovim uvjetima'

Nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u ožujku najavilo kako će nova školska godina za sve učenike početi 2. rujna, brojni učitelji diljem zemlje bili su ogorčeni jer početak rujna posljednjih godina često je jednakih temperatura kao i kolovoz, što znatno otežava rad. U posljednji čas premijer Andrej Plenković ipak je odlučio početak školske godine prebaciti tjedan dana kasnije i kompenzirati ukidanjem odmora u veljači, a Đuro Baloević, ravnatelj OŠ Vjekoslava Paraća iz Solina i predsjednik splitsko-dalmatinskog ogranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, smatra kako bi kasniji početak i raniji završetak školske godine trebao postati normativ.

- Moj je stav poznat i iznio sam ga više puta. Nastavna godina treba početi tjedan dana kasnije nego što je dosad počinjala i završiti tjedan dana ranije nego što predviđa sadašnji kalendar, dakle, do sredine lipnja. Ja sam i za više praznika, ali kraćih. Nepotrebno je da proljetni odmor oko Uskrsa traje više od deset dana, dovoljno je nekoliko dana od Velikog četvrtka do Velikog ponedjeljka. Dugi praznici dovode do totalnog poremećaja radnog procesa - pojasnio je za Slobodnu Dalmaciju.

- Bio sam za odgodu početka školske godine za tjedan dana. To će Dalmaciji značiti dosta, olakšanje je to i za djecu i roditelje, a znamo i da dio učenika ljeti radi. Moramo voditi računa o tome da su uvjeti rada u devetom, ali i u šestom mjesecu, u većini škola nemogući. Čak i tamo gdje imate klimatizaciju, sustav je nerijetko zastario i potrebno ga je zamijeniti, a mnoge škole ni nemaju klima-uređaje. Ne piše nam se dobro u ovim uvjetima! - upozorava, a čime se slaže i Sebastijan Troskot, učitelj povijesti u OŠ "Bijaći" u Kaštel Novom i voditelj Područnog ureda Split – Školskog sindikata Preporod.

- Na kraju je u vezi s pomicanjem početka školske godine presudio premijer, a ne na stotine i tisuće primjedbi nastavnika i učitelja koji godinama u javnoj raspravi, jednako kao i vi novinari u svojim tekstovima, upozoravaju kako su uvjeti rada u školama početkom rujna i u lipnju nemogući. Da, nastava bi trebala počinjati tjedan dana kasnije i završavati tjedan dana ranije nego dosad, proljetne praznike treba skratiti i sve to treba urediti tako da opstaje dugoročno. Neće se uvijek svi složiti s terminima i trajanjem praznika ili datumima početka i završetka škole, ali trebamo se voditi nekakvom logikom - kazao je.

POVEZANI ČLANCI: