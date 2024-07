PITANJE DANA Što mislite o pomicanju početka nove školske godine na tjedan kasnije?

nema dovoljno liječnika

Gosti u turističke ambulante mogu bez plaćanja, sa zdravstvenom iskaznicom

U mjestima u kojima turističkih ambulanta nema, ambulante lokalnih domova zdravlja trebaju primiti i turiste, i to bez plaćanja, ako imaju važeću iskaznicu zdravstvenog osiguranja. U praksi to katkad zna biti problem s ugovornim liječnicima ako smatraju da su prebukirani, no domski ravnatelji tvrde da domske ordinacije prime svakog pacijenta