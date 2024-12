Tokić Kartelo razočaran sinoćnjim sučeljavanjem: 'Kao da su svi imali pitanja osim mene'

Predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo ocijenio je u utorak da je sinoćnje sučeljavanje predsjedničkih kandidata na HTV-u bila klasična saborska rasprava bez ozbiljnih tema koje muče građane, a to je standard, dodavši kako mu se čini da su svi kandidati imali pitanja, osim njega. "Teme su bile pripremljene. Vidjelo se da su svi bili zapravo, kao da su imali pitanja osim mene", izjavio je na novinskoj konferenciji Tokić Kartelo na kojoj je komentirao jučerašnju debatu predsjedničkih kandidata na Hrvatskoj televiziji.

"Meni je bilo malo dosadno i nisam iskreno znao uopće o čemu ću pričati. Jako sam razočaran što nije bilo riječi o gospodarstvu o problemima mladih, demografiji, umirovljenicima, reformama", dodao je.Tokić Kartelo kaže i kako je razočaran što je ova predsjednička kampanja u vrijeme Božića.

"Kad postanem predsjednik, a vjerujte mi da ću biti jer toliko sam dobio mailova, podrške i poruka na društvenim mrežama, dat ću ostavku pola godine ranije da izbori budu u svibnju, a da Božić bude u prosincu kako i trebao biti", izjavio je. Upitan kako komentira kritike da se nije dobro pripremio, Tokić Kartelo rekao je da se nije imao za što ni pripremiti. "Bile su teme koje naravno zanimaju naciju, ali su nebitne za standard građana", ustvrdio je.

Kaže i kako se moglo vidjeti da je većina kandidata 's figom u džepu' i da su isključivo fokusirani na lokalne izbore kako bi dobili na vidljivosti. "Jedini od kandidata koji zaista žele biti predsjednik su Dragan Primorac, Zoran Milanović i ja", rekao je. No, prema njegovu mišljenju Tokić Kartela, Primorca ne podržava veći dio aktivnog HDZ-a, a Milanović je svoje dao i vrijeme mu je za mirovinu, ako da ostaje - samo on. Osvrnuo se i na svoju izjavu s jučerašnje debate da će Milanoviću dati glas na predstojećim izborima.

"Znate, uvijek sam na strani slabijih. Kada nekog napadaju, u ovom slučaju sinoć je to bio žestoki okušaj prema Primorcu i Milanoviću, rekao sam da ću zaokružiti Milanovića. To je šala", rekao je Kartelo. Ponovio je da su on i Milanović generacija i da obojica žive punim plućima. "Obojica smo hedonisti, među kojima je razlika da njegovu uživanciju plaćaju svi građani, a ja sam plaćam svoju", kazao je.

