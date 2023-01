Kaotični završetak kaotične godine

Mnogi su događaji mogli obilježiti 15. godinu kripta, a 2022. godinu općenito, ali najviše će zapamćen nažalost ostati FTX – jedna od najvećih svjetskih burzi kriptovaluta kolabirala je u studenom doslovce preko noći i svog mlađahnog osnivača od milijardera pretvorila u prosječnog dečka iz kvarta. A tom dečku iz kvarta prijeti nekoliko stotina godina zatvora jer prema zasad dostupnim informacijama FTX nije propao stjecajem (tržišnih) okolnosti, nego zbog kriminala. Time se razdoblje pesimizma na tržištu koje nazivamo "bear market" produbilo, a nestala su i nadanja da bi se uskoro mogao preobraziti u “bull market”, odnosno razdoblje pojačanih investicija i rasta vrijednosti ulaganja (izrazi su to s Wall Streeta, navodno zato što medvjed napada prema dolje, a bik prema gore). Bankrot tako velike burze za koju je vjerojatno znala i prosječna osoba jer se njihova reklama vrtjela na Super Bowlu ima dalekosežne posljedice na ulazak te prosječne osobe u svijet digitalnih financija, ali ne nužno i na same kriptovalute. Naime, propašću još jednog centraliziranog mjesta na kojem ulagači deponiraju svoja sredstva uz vjeru da će ih moći na zahtjev povući samo se potvrdilo ono što kriptoindustrija od početka zagovara, a to je decentralizacija. Jer FTX se ni po čemu ne razlikuje od klasične burze, samo se trguje različitim instrumentima. Međutim slabosti su iste.

Godina je počela proročanski iako to nitko nije primijetio. U siječnju 2022. još uvijek nije bilo ruske agresije na Ukrajinu, a guverneri narodnih banaka i dalje su se pravili da inflacija ne postoji pa im je taj isti rat došao kao naručen da dodatni porast inflacije pripišu Putinu. Četvrtog dana 2022. godine Kosovo je zabranilo rudarenje kriptovaluta kako bi se smanjila potrošnja električne energije u vrijeme dok se zemlja suočava s najgorom energetskom krizom u dugo vremena. Strani članak koji su prenijeli brojni hrvatski mediji donosi informaciju kako su u tom trenutku europske cijene plina porasle za više od 30 posto jer je opskrba plinom iz Rusije znatno smanjena. I gotovo nitko to nije registrirao. Sjetite se vremena prije rata u Ukrajini, nije se razmišljalo o tome odakle plin zapravo dolazi. Samo znaš da ga ima. Ima plina, ima struje, relativno su povoljni pa se isplati i rudariti bitcoin koji je u tom trenutku vrijedio 47 tisuća dolara. Konkretno kosovski primjer kaže da se za mjesečni trošak struje od 170 eura moglo izrudariti bitcoina u vrijednosti 2400 eura. Jednostavna računica, mora se priznati.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 10.05.2022., Zagreb - Iluistracija kriptovaluta. Bitcoin. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Siječanj je u Web3 svijetu uglavnom protekao u raspravi oko projekata DeFi 2.0 kao što su Olympus DAO i njegov fork Rome DAO koji su kroz protocol owned liquidity i gejmifikaciju pokušali ponuditi povrate koji su zvučali predobro da bi bili istiniti. I bili su. Šesteroznamenkasti prinosi jednostavno pripadaju u svijet znanstvene fantastike. Ali to je još uvijek bilo vrijeme kad je većina smatrala da se "bull market" tek malo usporio, a ne da se pretvara u punokrvni "bear market" pa se 100.000 posto nije činilo tako nevjerojatnim.

U siječnju je ključ u bravu stavio i Neufund, investicijska platforma koja je nonšalantnim pristupom i potpunim zanemarivanjem pravnog dijela izdavanja tokena od Rimčeva Greypa napravila problem za koji se zakačio njemački regulator, iako neufundovci upravo Greyp u posljednjoj objavi na blogu pred njegovo zatvaranje nazivaju concept proving caseom. Koji su to točno koncept dokazali – nisu objasnili.

U siječnju je pak Udruga za blockchain i kriptovalute (UBIK) odlučila oživjeti konferenciju BlockSplit. Ta se konferencija održala u dva navrata, 2018. i 2019. godine, ali su potom sljedeća dva izdanja preskočena. UBIK se udružio s izvornim osnivačima i krenuo u ozbiljan pothvat – cilj je bio u samo nekoliko mjeseci organizirati veliku Web3 konferenciju u Hrvatskoj. U tome smo i uspjeli, ali više o samom BlockSplitu kad u ovom pregledu dođemo do proljeća 2022.

Kraj siječnja najavio je što slijedi, samo ako ste znali koga čitati i slušati. A to nikako nije bilo lako u poplavi pundita i opinion-makera koji su uglavnom tvrdili da idemo u nove visine. Legendarni investitor Jeremy Grantham upozoravao je pak da nas čeka kraj superbalona jer prvi put u povijesti postoje paralelni baloni u svim vrstama imovine, od digitalne imovine do nekretnina. A za sve je, kaže, kriv FED jer su 2008. naučili jedino lekciju da se problemi rješavaju dodatnim tiskanjem novca, zaključio je Grantham koji to razdoblje naziva vampirskom fazom "bull marketa".

Početak veljače donio je prvu izložbu skulptura NFT-jeva u Zagrebu. Projekt je to jednog hrvatskog startupa koji izrađuje vrlo kvalitetne 3D printeve poznatih NFT projekata kao što su BAYC ili Kongz.

Sredinu veljače obilježila je nova verzija prijedloga kriptoregulative na razini EU (Markets in Crypto-Assets), prema kojoj bi se za apsolutno svaku transakciju kriptovalutama morao utvrđivati identitet pošiljatelja i primatelja, što bi bilo restriktivnije čak i od zahtjeva koji se postavljaju i pred neusporedivo veće institucije kao što su banke.

Izgledalo je kao da se nešto optimizma vratilo nakon OpenSea hacka i serije likvidacija krajem siječnja (bitcoin se spustio do 35 tisuća dolara), ali onda je došao 24. veljače koji je označio kraj zabave. U rano jutro jednog četvrtka koji ni po čemu nije trebao biti poseban (Dinamo je igrao neku europsku utakmicu protiv Seville) započela je ruska agresija na Ukrajinu. Zanimljivo je da je početak rata u Ukrajini iz medija potpuno amputirao golemo curenje bankarskih podataka iz švicarske financijske institucije Credit Suisse kada se otkrilo da je rado bankarila s dilerima, ratnim zločincima i diktatorima koji su tamo "parkirali" oko 100 milijardi dolara. Ta je afera u medijima provela svega dan-dva i onda je pala u zaborav. Jednako se tako zaboravilo i da je tek koji dan prije ulaska ruskih tenkova u Ukrajinu otkriveno tko stoji iza poznatog The DAO hacka iz 2016. godine. A samo jedan dan uoči početka rata Sberbank u Hrvatskoj postaje insolventan i HNB se uključuje da zajedno s HPB-om spriječi bank run koji je praktički već bio započeo.

Rat i kripto nakratko su se ujedinili u samom početku oružanog sukoba kada je službeni Twitter profil države Ukrajine objavio adresu walleta za donacije na koju je potom uplaćeno više od 60 milijuna dolara. Rat i kripto se naravno nisu spojili u onom dijelu u kojem se naširoko upozoravalo iz dnevno-političkog smjera, a prema toj teoriji Rusi će pokušati izbjegavati sankcije korištenjem kriptovaluta.

Ožujak je obilježilo astronomsko hakiranje kriptoigrice Axie Infinity, a tom je prilikom maznuto 600 milijuna dolara. Naknadno se ispostavilo da iza svega stoji poznata sjevernokorejska grupa Lazarus koja je navodno uspješno navukla jednog od developera firme Sky Mavis koja razvija Axie. Taj je neimenovani developer izgleda prošao više lažnih krugova razgovora za izuzetno unosan posao te je na kraju kliknuo na PDF dokument koji je trebao sadržavati konkretnu ponudu, a zapravo je bio ulaznica u preuzimanje 5 od 9 čvorova Ronin blockchaina.

Prvi od nekoliko velikih kolapsa 2022. godine, onaj projekta Terra/Luna, prvi je nanjušio poznati twitteraš Duo Nine još na prijelazu s ožujka na travanj. On je u opsežnom ekspozeu upozorio na sumnjivo velike transakcije osnivača Do Kwona koji bitcoine kupuje stablecoinom vlastitog ekosustava, UST-om koji stvara ni iz čega, tj. spaljivanjem drugog svog tokena, Lune.

U travnju se u Kaliforniji otvorio i prvi restoran Bored Ape Yacht Club pod nazivom Bored & Hungry, a taj mjesec zaključujemo Muskovom ponudom da će kupiti Twitter za 44 milijarde dolara, iz čega se poslije neuspješno pokušao izvući pa sad u Twitteru provodi cost-cutting sljedeće generacije.

Početkom svibnja je poznati Twitter detektiv ZachXBT optužio četvoricu Hrvata da su za 2,8 milijuna dolara oštetili investitore provodeći tzv. rug pull prijevare, a jedan domaći telekom je izgleda bez dopuštenja vlasnika "posudio" njegov Cool Cat NFT iskoristivši ga u svojoj televizijskoj reklami. Svibanj na lokalnoj sceni ipak donosi i puno ljepše vijesti – reprezentativnu konferenciju BlockSplit3. Na trodnevnom kriptofestivalu Split je na svojim najatraktivnijim lokacijama ugostio više od 600 sudionika iz svih dijelova svijeta koji su došli poslušati više od 50 vrhunskih predavača. Format nije bio ograničen samo na predavanja, već su se novosti iz Web3 industrije mogle saznati i na panelima i radionicama, a održan je čak i regulatorni okrugli stol.

Ljeto je nakon potvrde da je projektu Luna došao kraj donijelo i najavu kolapsa još dvaju velikih igrača – 3AC i Celsiusa. A cijelo to vrijeme Michael Saylor i Nayib Bukele tuđim novcem kupuju bitcoin kao mahniti dok FED polako, ali sigurno podiže kamatne stope. Dobre vijesti pak stižu s Reddita koji je uspješno lansirao svoju NFT kolekciju na Polygonu.

U kolovozu je glavna vijest na domaćoj sceni bila da naš veliki lanac trgovina bilježi rast plaćanja kriptovalutama zahvaljujući partnerstvu s jednim domaćim projektom dok na svjetskoj razini novinske stupce puni informacija o skandaloznom uhićenju developera Tornada Casha u Nizozemskoj, koji otad leži u istražnom zatvoru bez optužbe.

Rujan 2022. je mjesec kad smo napokon dočekali Ethereumov merge, tj. prelazak tog blockchaina s proof-of-work na proof-of-stake konsenzus mehanizam što bi sam token trebalo učiniti deflatornim, a blockchain energetski učinkovitijim.

U listopadu je objavljeno veliko istraživanje Sveučilišta IE o tehnološkim uvidima iz kojih proizlazi sve veće prihvaćanje kriptovaluta pri čemu gotovo polovina Europljana mlađih od 25 godina podupire ideju da bitcoin postane zakonsko sredstvo plaćanja.

Krajem listopada u Zagrebu je održan za svjetske prilike jedinstveni meetup u organizaciji UBIK jer su na događaj koji je priredila jedna kriptoudruga došli svi relevantni predstavnici javne vlasti, a na panelu smo čak i ekskluzivno doznali da je više prigovora kriptoindustrije na prijedlog novog Zakona o sprečavanju pranja novca prihvaćeno.

I baš kad se činilo da sve ide k smiraju i mirnom zaključenju inače nemirne godine, dogodio se FTX. Ispostavilo se da je Sam Bankman-Fried, miljenik američkih regulatora i demokrata, najobičniji pronevjeritelj koji je novac deponenata svoje kriptoburze koristio za krpanje rupa u sestrinskoj tvrtki Alameda koja je gubila novac na trgovanju. Sve se srušilo kad je isprovocirao konkurenta iz Binancea za kojeg je valjda zaboravio da drži poveću torbu FTX-ovih tokena pa je ovaj, najavivši njihovu prodaju, pokrenuo bank run koji ne bi izdržale ni ozbiljne banke. Sve je kulminiralo hakiranjem burze, navodno na poticaj vlasti Bahama gdje je FTX registriran. Dosta kaotično za kraj ništa manje kaotične godine.

Hoće li 2023. biti bolja, teško je reći. Kad si na dnu, kažu Amerikanci, možeš jedino ići prema gore. Pitanje je jedino kada si točno dotaknuo dno i koliko ono ima razina. Dobro se pritom podsjetiti da su kriptovalute zapravo nastale na najnižoj točki svjetske ekonomije tog vremena i odonda su postojale isključivo u jednom velikom QE-ovskom bull runu. Makrookruženje svakako će biti dobar test za Web3 industriju, ali treba isto tako biti svjestan da nije lako ponuditi još neku tako sveobuhvatnu alternativu tradicionalnim financijama koje su već dugo pokvarene kao što su decentralizirane financije. Što znači da su one tu da ostanu. To što boluju od dječjih bolesti, može biti samo dobar znak jer ih, za razliku od banaka, nitko neće spašavati javnim novcem, već će se tržište morati samo pročistiti pa makar i po cijenu onog zbog čega su svi tu – cijene.