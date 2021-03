Kandidat HDZ-a za sisačkog župana: 'Žinić neće biti naš kandidat, priča s njim je završena'

Ivan Celjak HDZ-ov za župana Sisačko-moslavačke županije gostovao je u četvrtak na Večernji TV-u.

Emisiju vodila: Iva Boban Valečić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Neke informacije s terena sugeriraju da bi se protiv vas mogao kandidirati vaš stranački kolega i aktualni župan Ivo Žinić?

Nacionalni mediji pisali su o tome proteklih dana, a čuo sam i ja da gospodin Žinić prikuplja informacije s terena i razmišlja o kandidaturi. No stav HDZ-a je tu jasan. On neće biti kandidat stranke za župana u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ta priča je završena.

Proteklih dana vidjeli smo da u nekim gradovima i općinama istaknuti HDZ-ovci napuštaju stranku i izlaze na izbore kao nezavisni ali uz potporu dobrog dijela članstva. Može li do takvog osipanja doći i u Sisku?

HDZ je dinamična stranka od osnivanja pa do danas. Kroz tu povijest od 1989. pa do danas vidjeli smo mnoštvo ljudi koji su izlazili i vraćali se u stranku. Također, HDZ je generirao i stvaranje novih stranaka. To je stvar dinamike, no ono što je važnije u ovom trenutku jest činjenica da je HDZ trenutno najsnažnija stranka u Hrvatskoj, a tako će biti i nakon lokalnih izbora. Što se tiče vašeg pitanja mogu odgovoriti da nećemo imati takvih problema budući da je županijski odbor HDZ-a jednoglasno izabrao mene za kandidata za župana.

HDZ je osvojio parlamentarne izbore prošle godine, a po anketama za predstojeće lokalne izbore vrlo dobro stoji i vrlo vjerojatno će se moći proglasiti pobjednikom u većini lokalnih sredina. Čini se da je u stranci sve dobro i sve ide po planu, ali zašto se onda događaju ovakve situacije s odlaženjima i rasipanjem članstva?

Teško mi je govoriti što se događa u drugim lokalnim organizacijama. Mislim da su županijski čelnici ogranaka to već komunicirali prema javnosti. Ja mogu komentirati situaciju samo za svoju županiju.

Uzmimo u obzir da se Žinić ipak odluči na izbore izaći kao nezavisan kandidat. Koliko bi to vama umanjilo izborne šanse?

Mi smo posvećeni u ovom trenutku samo na što bržu i efikasniju obnovu županije koju je pogodio katastrofalan potres s tragičnim posljedicama. Fokusirani smo na pomoć unesrećenim ljudima i na projekte koji bi im omogućili funkcionalan život ali i one projekte kojima bi vratili stanovnike koji su se odselili nakon potresa. Upravo zbog toga ne razmišljamo previše o drugim stvarima. Usmjereni smo i na gospodarske aktivnosti, otvaranje radnih mjesta te općenito revitalizaciju života u kojoj ni jedan prostor naše županije ne bi bio zapušten, a tu mislim na područje oko Siska i Petrinje, te slavonski i moslavački dio.

Ok, ali Ivo Žinić je još uvijek aktualni HDZ-ov župan koji tvrdi da radi sve ono što ste sad nabrojali. Pitam vas kako ćete se kao stranka i vi osobno nositi s činjenicom ako donedavni HDZ-ov župan preko noći krene protiv vas i stranke?

To je hipotetska situacija. Koliko ja raspolažem informacijama i koliko sam slušao izjave gospodina Žinića, on se neće kandidirati za župana. HDZ će pobijediti u Sisačko-moslavačkoj županiji jer imamo najbolji tim i najbolji program.

Možete li ocijeniti rad Ive Žinića? Je li on po vama bio dobar župan?

Gospodin Žinić je tijekom svog mandata nesumnjivo pokrenuo neke važne i dobre projekte koje ćemo mi kao nova vlast zasigurno nastaviti provoditi ali uz nove ideje i nove projekte koji će prije svega ići za tim da se stanovništvu osiguraju adekvatno plaćena radna mjesta.

Na desnoj strani spektra protiv vas će se boriti i Damir Markuš u ime Domovinskog pokreta? Možete li pored njega računati na glasove desnice i braniteljske populacije s obzirom na to da on među tom populacijom uživa veliki ugled i podršku?

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata za mene su izuzetno važni, a oni znaju da su moja vrata za njih uvijek otvorena. Oni su ostvarili tisućljetni san Hrvatica i Hrvata o slobodnoj, neovisnoj i demokratskoj državi. Branitelj je i gospodin Markuš, međutim on u ovom trenutku nema tim koji bi kvalitetno mogao voditi županiju premda ga kao osobu i hrvatskog branitelja izuzetno cijenim.

Tko bi vam nakon izbora bio poželjan koalicijski partner u županijskoj skupštini?

Uvjeren sam u apsolutnu pobjedu HDZ-a i činjenicu da ćemo samostalno sastaviti većinu.

Mislite da ćete sami imati većinu u skupštini?

Da.

A ako budete trebali ići u koaliciju je li Domovinski pokret vaš poželjan partner?

Domovinski pokret trenutno ima svog kandidata, gospodina Markuša. O tome možemo pričati nakon izbora kad vidimo u kojem smjeru će se razvijati novonastala politička situacija.

Damir Markuš više je puta javno i prilično oštro kritizirao HDZ zbog koalicije sa SDSS-om na nacionalnoj razini. Čak je govorio da Milorad Pupovac ne bi trebao obilaziti Sisak i Petrinju... Može li vam činjenica da je HDZ sastavio Vladu u koaliciji sa SDSS-om ipak otežati planove među desnim biračima?

Prije svega potrebno je znati da na prostoru naše županije živi nekoliko nacionalnih manjina uključujući i srpsku nacionalnu manjinu. Potres koji nas je pogodio nije birao nacionalnost. Svi smo nastradali i svi smo u tom smislu jednaki pred katastrofom ali i svim ostalim pravima i obvezama. Uglavnom, nisam čitao te izjave gospodina Markuša, ali itekako znam da je vrijedno volontirao na području Banovine i vjerujem da je svima sa srcem pomagao ne gledajući tko se kako zove ili koje je vjeroispovijesti.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Dakle ne vidite ništa problematično o koaliciji HDZ-a i stranke Milorada Pupovca na nacionalnoj razini?

Trenutno smo moj tim i ja usmjereni na važne infrastrukturne probleme. Želim razmišljati o obnovi Banovine, izgradnji škola, vrtića i otvaranju radnih mjesta te zadržavanju mladih ljudi.

Dotaknimo se malo i grada Siska. Tamo u trećem mandatu vlada SDP-ova Kristina Ikić Baniček. Kolike šanse stoga ima HDZ-ova kandidatkinja Željka Josić?

HDZ u gradu Sisku premoćno je posljednjih godina osvojio mjesne, europarlamentarne i parlamentarne izbore. Uvjeren sam da će sada osvojiti i lokalne.

Gradonačelnika Baniček ustrajna je u kritici vlade u vezi obnove. Tvrdi da je plan mijenjan nekoliko puta te da su Siščani prepušteni sami sebi zbog spore obnove...

Jedinice lokalne samouprave na području sisačke županije sasvim su svjesne da u proces obnove ne mogu ući same bez pomoći države. Vlada RH je dala maksimalan doprinos zajedno s resornim ministrima koji su svaki dan na terenu. Važno je da se ne brza nigdje jer se tlo još uvijek trese. Ja razumijem da nekome tko živi u kontejneru jedan dan izgleda kao godina, no moramo biti strpljivi i graditi kako treba, a ne na brzinu pa opet ugroziti živote i zdravlje. Ovaj potres bio je katastrofa, dakle ne elementarna nepogoda. Brojni životi i kuće su izgubljene i u proces obnove se treba ući kako treba.

Nedavno se pojavila informacija da je s područja vaše županije otišlo 3000 ljudi nakon potresa? Je li to točno i što biste napravili da ih vratite?

Ne raspolažem točnom brojkom jer ona nije niti konačna. No, s brojkama valja biti oprezan jer postoje oni koji su otišli, oni koji su promijenili boravište jer su recimo otišli na vikendicu ili oni koji su promijenili prebivalište. U svakom slučaju prioritet treba biti jačanje gospodarske aktivnosti, infrastrukture, ulaganje u obrazovanje i zdravstvo te borba za adekvatne plaće. Uvjeren sam da to jamči ostanak naših ljudi u Domovini.

CIJELU EMISIJU MOŽETE POGLEDATI U VIDEO PRILOGU NA POČETKU TEKSTA