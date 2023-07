Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend? Danas vruće, za sutra upaljeni meteoalarmi

Prema prognozi DHMZ-a, tijekom subote prevladavat će sunčano i vruće vrijeme, dok je na kopnu ponegdje moguća umjerena naoblaka. Poslijepodne u gorju i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno može pasti poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 Celzijevih stupnjeva. U Crikvenici je u 8 sati izmjerena temperatura mora koja iznosi 25.1 Celzijevih stupnjeva, isto kao i u Zadru. Hvar, Komiža, Krk, Rab, Rovinj, Split i Šibenik mjere 26 Celzijevih stupnjeva. U Dubrovniku je more najhladnije gdje temperatura iznosi 22.9 Celzijevih stupnjeva, a najtoplije je na Mljetu-Malo jezero s 28.6 Celzijevih stupnjeva.

U nedjelju će doći do blagog zahlađenja i promjene vremena pa će tako u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti promjenljivo i nestabilno mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Dalmaciji pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna od 24 do 29, na moru između 28 i 32 Celzijevih stupnjeva.

Kako se vidi na stranicama DHMZ-a, za nedjelju su za nekoliko regija upaljeni žuti meteoalarmi koji znače da je će vrijeme biti potencijalno opasno.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Nije vam ovo Balaton: Mađari autom zapeli na šljunčanoj plaži na Viru