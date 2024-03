Kako će se Milanovićev ostanak na funkciji odraziti na birače? 'Ponaša se kao i Trump'

Najavu Zorana Milanovića kako neće dati ostavku na funkciju predsjednika jer bi time tu polugu vlasti „prepustio HDZ-u“ znači da će, u slučaju ako mu Ustavni sud ne dopusti kandidaturu biti kandidat za premijera bez sudjelovanja na izbornim listama. Tu najavu komentirali su i Večernjakovi politički analitičari.

- Čovjek koji je prisegnuo da će poštovati i štititi ustav i zakone ove zemlje već četvrtu godinu pokazuje da mu do pravnog sustava nije stalo. Posve je logično da takav predsjednik države ne želi poštovati odluku Ustavnog suda. Točno kao Trump, koji kao i Milanović vjeruje da je izvan Ustava i zakona. Bez Milanovića u SDP-u kampanja Peđe Grbina bi se temeljila na viziji budućnosti. Međutim sa Milanovićem u igri se sve neizbježno vraća na uspoređivanje ove i Milanovićeve vlade - od Lex Perković nadalje. – rekao je dr. sc. Tonči Tadić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gdje smo to već vidjeli? Da vas podsjetim: "mi ćemo da djelujemo institucionalno i van-institucionalno, statutarno i nestatutarno, ustavno i neustavno. Razmislite, sjetite se. Politički i komunikacijski konzultant Mate Mijić smatra kako je ta najava Milanovića zanimljiv taktički manevar o kojemu se dosta spekuliralo.

- Ali, ni u ovome scenariju ne može se zaobići pitanje otvorene političke svrstanosti predsjednika Republike koja nije u skladu s duhom ustavnih odredbi. Čak i ako ne bude kandidat na listi, predsjednik će samim time što najavljuje preuzimanje čelne funkcije u Vladi ako ljevica osvoji većinu, biti dio kampanje. On to ne bi smio biti, to nije njegova zadaća. Da je “prespavao” kampanju i nakon parlamentarnih izbora, u slučaju pobjede ljevice, podnio ostavku na mjesto predsjednika da bi postao mandatar, to bi bilo jedno. Možda neočekivano i nesvakidašnje, ali legitimno. Ovo što on najavljuje nešto je sasvim drugo - predsjednik se otvoreno umiješao u kampanju, otvoreno igra za jednu stranu i to ne može biti u skladu s njegovom zadaćom. Ako ljevica uz ovakvu njegovu pomoć ipak ne uspije, doista ne vidim kako bi on i ovo malo do kraja predsjedničkoga mandata mogao ostati na Pantovčaku – smatra Mijić dok stručnjakinja Ankica Mamić smatra kako je ta najava u biti nastavak smjera Zorana Milanovića kojim je krenuo od same svoje presedanske objave.

POVEZANI ČLANCI:

- Bilo je odmah jasno da od ostavke neće biti ništa i da odluku suda, koji naziva HDZ-ovim, namjerava poštivati samo formalno. Dakle, njegovo ime neće biti prvo na listi u 1.izbornoj jedinici, ali će aktivno sudjelovati u kampanji – rezimira Ankica Mamić.

- Milanovićev potez je bio nužan da svojim potencijalnim biračima objasni pozadinu svojih odluka. To je poruka umirivanja vlastitih birača. Umiruje ih da neće biti neustavnosti. I umiruje ih da neće prepustiti niti jednu polugu vlasti HD-u. Ovo je bilo potrebno radi sprječavanja negativnog utjecaja pravno-političke panike koja je nastala u petak popodne – dodaje sociolog dr. sc. Dragan Bagić.

>> FOTO Od mladog lava SDP-a, do 'velike divlje mačke': Pogledajte kako se mijenjao Zoran Milanović