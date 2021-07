Kada će zlostavljač djeteta biti izručen SAD-u, odlučit će ministar pravosuđa

Hoće li i kada američki državljanin A.S.O., protiv kojeg se u Hrvatskoj vodi ekstradicijski postupak biti izručen SAD-u gdje je optužen za zlostavljanje djeteta, odluka je koju će donijeti Ivana Malenica, ministar pravosuđa i uprave i to nakon što je Vrhovni sud odbio žalbu A.S.O.-a.

On se žalio na rješenje Županijskog suda u Splitu iz svibnja ove godine. Splitski je sud, razmatrajući američki zahtjev za izručenjem A.S.O.-a zaključio da su osnovane sve pretpostavke za njegovo izručenje SAD-u, a izručenje je odobreno uz uvjet da se A.S.O. ne progoni ili ne izručuje trećoj zemlji za djelo za koje je nije izručen te da mu se ne krše prava i da ne bude izveden pred izvanredni sud. On se žalio zbog bitnih povreda kaznenog postupka, no sada mu je Vrhovni sud žalbu odbio.

Za A.S.O. -om je bila raspisana međunarodna potraga radi vođenja kaznenog postupka jer je u SAD-u optužen za zlostavljanje djeteta koje je rezultiralo ozbiljnom tjelesnom ozljedom. Optužen je za dva takva djela, a optužnica je protiv njega podignuta u Koloradu. Amerikanci ga terete da je od prosinca 2014. do prosinca 2016. "prouzrokovao ozljedu djetetu, ili dopustio da se dijete nerazumno stavi u situaciju koja je predstavljala opasnost od ozljede za život ili zdravlje djeteta te sudjelovao u kontinuiranom obrascu ponašanja koje je rezultiralo u pothranjenosti, nedostatku odgovarajuće zdravstvene skrbi, okrutnom kažnjavanju, zlostavljanju ili akumulaciji ozljeda, koje su rezultirale ozbiljnom tjelesnom ozljedom djeteta."

SAD je tražio njegovo izručenje, a Županijski sud u Splitu je smatrao da je zahtjev opravdan, što je sada potvrdio i Vrhovni sud, koji je i pojasnio zašto smatra da za to izručenje nema zakonskih prepreka.

- Izručenik nije državljanin Republike Hrvatske, a djela za koje se traži izručenje nisu počinjena na području Republike Hrvatske niti protiv državljanina Republike Hrvatske. Kaznena djela za koja se traži izručenje su ujedno i kaznena djela koja su propisana u kaznenom zakonodavstvu Republike Hrvatske. Nije nastupila zastara kaznenog progona po hrvatskim zakonima. Izručenik je pristao na izručenje, a Sjedinjene Američke Države su jasno izrazile da bi izvršile uzajamnost u postupanju u slučaju usporedive zamolbe hrvatskog pravosudnog tijela - naveo je Vrhovni sud u obrazloženju.