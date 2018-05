Kad god se dogodi problem na ovoj razini, Plenković se povuče na Bahame

- Ne znam koji su lobiji objavili te mailove. Meni bi bilo najnormalnije da se sve to događalo unutar institucija, da je Martina Dalić pisala lex Agrokor unutar, a ne izvan institucija, te da se sve to napravilo transparentno kako bi javnost u tom trenutku znala što se događa, a ne to saznala godinu dana iz puštenih mailova - rekao je danas Božo Petrov u Dnevniku Nove Tv. Rekao je kako je MOST tražio da se imenuje pet nezavisnih financijskih stručnjaka i svi su se osuglasili s tim imenima. Dva od tih pet imena došlo je od strane MOST-a, ali njihov zadatak je bio samo analizirati financijska izvješća i napraviti prezentaciju.

- Pravo je pitanje kako su pojedinci iz te grupe nakon sastanka s Todorićem ušli u famoznu skupinu Borg, a posebno je zanimljivo kako je u tu skupinu ušao odvjetnik Šavorić. Ministrica Dalić kako nije povezana s odvjetnikom Šavorićem, a nije niti MOST - kazao je Petrov i složio se kako je riječ o klasičnom sukobu interesa, te da su oni zbog toga i izašli iz Vlade. Odgovorio je i na pitanje jesu li zakazale tajne službe i institucije.

- Nisam nadležan komentirati rad nadzornih i sigurnosnih službi. To bi prvenstveno trebao napraviti ili predsjednik Vlade ili predsjednica države. Oni su ti koji biraju voditelja sigurnosno-obavještajne službe i oni su ti koji su dužni izaći pred javnost i reći što se dogodilo.

Vidimo da se gospodin Plenković, svaki put kada se dogodi problem na toj razini, na dvadesetak dana povuče na Bahame. Vidim da će to i sada biti slučaj i nikome ništa, a gospođa Martina Dalić govori da nije kriva. Mislim da svi zaboravljaju što je ministrica Dalić govorila. Rekla je da ne poznaje odvjetnika Šavorića, da nije u timu, te da je ona pisala zakon o Agrokoru. Danas, kada su izašli autentični mailovi, vidjeli smo da je gospodin Šavorić bio sa skupinom ljudi koje je Martina Dalić izabrala i koji su svi završili s milijunskim ugovorima. Ponovno postavljam pitanje: Ako Martina Dalić govori istinu i gospodin Šavorić nije povezan s njom, kako je onda on završio u toj skupini - pita se Petrov.