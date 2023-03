Jupiter i Venera večeras dijele 'kozmički poljubac', fenomen vidljiv golim okom

Ako je nebo nad vašim mjestom stanovanja noćas čisto, imate priliku svjedočiti rijetkom fenomenu. Naime, ove je noći vidljiv 'kozmički poljubac' Jupitera i Venere.

- Bio je poludan kada se to pojavilo, mislili smo da smo ludi jer nije izgledalo kao zvijezde. Ali drago mi je da smo bili u pravu - ispričao je za 24sata čitatelj koji nije niti znao da je zabilježio nebeski fenomen.

I witnessed the sweetest cosmic “kiss” tonight — Jupiter & Venus conjunction. It took my breath away! So magnetic — and enigmatic! What an extraordinary experience. I’m still in awe. ✨✨✨ pic.twitter.com/XQMFhKGR1T