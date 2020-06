Josip Manolić: SDP će sastavljati Vladu, i Tuđman bi bio nesretan s današnjim HDZ-om

SDP će slagati Vladu. Sve je drugo u rasulu. SDP je sada u prednosti jer je Zoran Milanović pobijedio. On nije pobijedio kao pojedinac, nego kao SDP-ovac sa saveznicima - kazao je najdugovječniji političar i nekadašnji šef tajnih službi, bliski suradnik i Tita i Tuđmana, Josip Manolić komentirajući nadolazeće parlamentarne izbore za Dnevnik Nove TV.

Kazao je i da bi dr. Franjo Tuđman bio ''duboko nesretan'' s današnjim HDZ-om. ''On nije trpio takve frakcije i pojedinačna mišljenja. On je bio bog i batina. 'Dok sam ja tu, nema drugih bogova uz mene'. On neke ljude nije mogao prihvatiti kroz čitavu svoju 10-godišnju vladavinu, primjerice Šeksa'', govori.

Otkrio je i da je razlog njegova razilaska s Tuđmanom bio je ''oružani sukob s Hercegovinom, s Bosnom'', ali i sukob s nekim ljudima koji su bili u Vladi, ''a koji su vukli kriminalne poteze''. ''On je rekao: 'Ako ti tjeraš ovoga za kojeg sam ukazao, to znači da ću ja tebe prije smijeniti. Primjerice, Hebranga je branio kao žrtvu ljevice'', kazao je Manolić.

Prije nekoliko mjeseci napunio je 100 godina, a otkrio je i da mu jako nedostaje – voziti auto. ''To mi jako fali. U lipnju mi istječe vozačka dozvola i ne želim ju produžiti jer će zbog svakog incidenta koji bi ja na cesti doživio javnost biti protiv mene. Reći će kakva je to korumpirana komisija koja je starkelji dopustila da vozi auto'', kaže. Rekao je i da je dobro da se zbijaju šale na račun njegovih godina jer to sam znači da je poznat.