Jezivo otkriće na Google Earthu uznemirilo mnoge: Što se to krije ispod mosta?

Na Google Earthu uistinu se svašta može naći, a na TikToku postoji profil na kojem se može vidjeti što se sve to skriva na zemlji.

Na profilu 'Hidden on Google Earth' popularan je video koji otkriva neobično lice ispod jednog mosta u američkoj državi New York, točnije u gradu Ithaca i to ispod mosta na ruti Cayuga Waterfront Trail.

Video je dosad pregledan više od 1,3 milijuna puta, a zabrinuti korisnici pitaju se o čemu je riječ.

Naime, ispod mosta se vidi lice koje izgleda kao jezivi klaun Ono iz horora Stephena Kinga.

"Nikad više neću prolaziti ispod mosta da ne mislim da me gleda klaun ubojica", jedan je od brojih komentara.

"Sad znam kamo ne želim ići", drugi je komentar.

Iako vjerojatno nije stvarno, uistinu se može pronaći na Google Earthu ako u tražilicu upišete koordinate 42°26’35.24″N 76°30’49.09″W.