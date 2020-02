Jeza u središnjoj Hrvatskoj: Djevojku s poteškoćama u razvoju tjerali da jede izmet

Djevojku su maloljetnici pozvali na druženje na igralište, a zatim se na njoj brutalno iživljavali. Pojedi to, to je fino, govorili su nudeći joj izmet s poda. Nesretnica je uzela izmet i strpala ga u usta, a zatim gotovo povratila.

Sve to popratila je salva smijeha i podrugivanja. Na drugoj snimci natjerali su je da u usta ugura grančicu drveta kako bi se ispovraćala, no nije uspjela.

"Ma nemoj to snimati, nije zanimljivo kad se ne može ispovraćati. Pljuvati svatko može", sugerirala je zlostavljačica dječaku koji je sve to snimao. Na trećem videu djevojku s teškoćama tjeraju da jede lišće.

Djevojka je polaznica škole za djecu s intelektualnim teškoćama u središnjoj Hrvatskoj. Jedva je punoljetna, no intelektualno je na razini djeteta i vjerojatno nije bila svjesna što od nje traže.

Ravnatelj tvrdi da se to nije dogodilo u njihovoj ustanovi

"Taj se događaj nije dogodio u našoj ustanovi. Nisam obaviješten o snimci niti o sadržaju koji djeca dijele na društvenim mrežama. Djevojčica je pod pojačanim nadzorom. Takvo ponašanje nije dopušteno u našoj ustanovi. Mi odgovaramo za dijete kad je unutar ustanove. Svi su pod konstantnim nadzorom", rekao je ravnatelj za 24sata.

Prošle godine druga grupa maloljetnika natjerala ju je da se skine gola, a zatim su te fotografije objavili na društvenim mrežama. Tad još maloljetna, djevojka također nije bila svjesna što radi.

Već tad, prije godinu dana, s njezinim su slučajem roditelji upoznali policiju i nadležne službe.

"Htio sam da se malo osamostali. Inače uvijek izlazi uz moju pratnju, no želio sam da se druži s drugom djecom i osjeti malo slobode. Puštao bih je na sat ili dva na druženje s vršnjacima jer ionako nema drugih prijatelja osim onih u školi", kazao je njezin otac.

Otac: Nije prvi put

Fotografije su uklonili s interneta, a on i kći su u tretmanu nadležnog Centra za socijalnu skrb te im u školi stručno osoblje pruža potporu.

"Policija je tad otkrila počinitelje. Ne znam što je bilo s njima jer nikad nisam dobio informaciju tko su oni, no situacija se nakon toga smirila i bilo je sve u redu do ovog incidenta. Sve je započelo prije nekoliko mjeseci kad bi je zvali na telefon. Nekad sam se i ja javio pa bi prekinuli. No nisam imao pojma da je ovako dramatično. O svemu su me obavijestili iz škole. Snimku nisam vidio jer jednostavno ne bih mogao to gledati", nastavlja očajni otac kojeg smo zatekli pri izlasku iz policijske postaje.

Djevojka kaže da ne zna zašto je to radila i da većinu djece koja su je natjerala na gnjusni čin ne poznaje. Neke od njih upoznala je tijekom ljeta na lokalnom okupljalištu mladih.

Ddjevojka je inače uključena u brojne školske aktivnosti te uspješno sudjeluje u dramskim nastupima i sportskim natjecanjima, doznaje 24sata.

Dobra je učenica s kojom nemaju problema. Procjenjuju kako ima dobre motoričke i radne sposobnosti, a do okončanja školovanja ostalo joj je još svega nekoliko mjeseci.

O cijelom slučaju obaviještena je policija, Centar za socijalnu skrb te sve ostale nadležne institucije.