Jesu li teme energetske učinkovitosti i klimatskih promjena teme budućnosti novinarstva?

Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu kroz listopad i studeni održavat će se edukativan program, kojim će kroz niz predavanja, Studij novinarstva FPZG-a i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) zainteresirane studente novinarstva s temama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije upoznati prof.dr.sc. Neven Duić, Marko Biočina, Toni Vidan, dr.sc. Julije Domac, Darko Buković i Ivana Belić.

Cilj programa, Energetska učinkovitost – novinarstvo za budućnost, je suradnja i povezivanje akademske zajednice i realnog sektora koja će studentima dati dodanu vrijednost njihovom obrazovanju, te ih na taj način potencijalno zainteresirati i bolje upoznati s temama iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Na kraju održanih predavanja studenti će imati zadatak izraditi multimedijalni sadržaj na temu iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Projekt vode predavač Ivica Zadro i Ivana Belić, glasnogovornica REGEA-e. Kroz ovaj program, FPZG i REGEA će educirati mlade i buduće novinare, studente završnih godina koji u budućnosti preferiraju raditi kao novinari bilo u tiskanim medijima, online-u, televiziji ili na radiju.

- Uspjeh projekta u protekle dvije akademske godine potaknuo nas je na daljnju suradnju kako bismo studentima dodiplomskog studija novinarstva osigurali doticaj sa stvarnim temama na kojima bi ubuduće mogli raditi kao profesionalci u medijima. Njihova reakcija vrijedna je uloženog truda, a studenti su svjesni da ovime dobivaju dragocjeno iskustvo uoči izlaska na tržište rada - smatra predavač kolegija Oblici radijskog izražavanja Ivica Zadro.

Do potpune energetske tranzicije put je još dug i naravno da puno toga treba napraviti da bi se moglo razmišljati o društvu s 100% obnovljivim izvorima energije. Činjenica je međutim, da se to prvi put čini realno i moguće. Za energetsku tranziciju bit će potrebno - i mijenjati način razmišljanja. Danas se o energetici još ipak većinom odlučuje na razini državnih ministarstava i velikih energetskih tvrtki što sigurno ne doprinosi najboljim interesima građana. Proizvodnja energije na mjestu gdje se ona troši donijet će brojne prednosti – manju cijenu energije, nova radna mjesta, nove izvore prihoda za proizvođače opreme, bolju mogućnost kontrole cijena za građane, nove prihode za gradove i općine. Zato je energetska tranzicija ne samo energetsko nego i prvorazredno socijalno i političko pitanja, a za njenu punu provedbu i građani i lokalne vlasti moraju imati veću moć odlučivanja.

- Neinformirana javnost je najgore što se može dogoditi jednom sektoru, a upravo to se dogodilo sektoru energetike. Cilj ovog programa je to početi mijenjati. Krenuti od onih koji to trebaju jasno i glasno komunicirati – stručnjaka i onih koji to trebaju kvalitetno prenositi – medija. Ovaj program povezuje, ali ne povezuje samo stručnjake i novinare već i različite medije. Cilj nam je pokazati da u većini, pa tako i u ovom projektu trebamo raditi zajedno, a ne kao konkurenti kako bismo radili na promjenama - istaknula je glasnogovornica REGEA-e Ivana Belić.

Zastupljenost tema energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u medijskom prostoru u Hrvatskoj je nedostatna. Novinari su nerijetko krivo ili jako malo informirani. Ne nužno svojom greškom već greškom funkcioniranja većine medija u Hrvatskoj. Brzina, manjak vremena za provjeravanje informacija, nezastupljenost više strana u temi i ključno - nepoznavanje teme. Kako bi se informirala šira javnost potrebno je prije svega educirati one koji ih informiraju i koji kreiraju mišljenje šire javnosti, a to su upravo novinari/mediji.