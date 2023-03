Jeste li vidjeli ovog dječaka? Nestao je u Splitu, policija traži pomoć građana

ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST

Obrat u Saboru: Bauk povukao prijedlog, jedna dvorana dobit će naziv po Vukovarki Kati Šoljić?

Prijedlog je to i obrazloženje za koje bi čovjek rekao da ne može nego dobiti punu potporu, no ona se na današnjoj sjednici nije dogodila i to, po svemu sudeći, zašto što je prijedlog zatekao HDZ-ovu većinu, u pravilu nespremnu podržati bilo što iz oporbe, pa makar se i potpuno slagalo s njezinom politikom i načelima