Jelušić: Odlučuje se o budućnosti BiH. Hrvati moraju izaći na birališta i poslati poruku da ih se ne može zaobići

Oko nekih temeljnih stvari ne treba i ne smije biti neke velike razlike u Hrvatskoj između ljevice i desnice kada je u pitanju položaj i uloga Hrvata gdje god se nalaze, pogotovo u BiH. To je susjedna zemlja koja je bitna u državi i bitno nam je što će se u toj zemlji događati i tko će biti na vlasti. Hoće li ti ljudi na vlasti biti prijateljski raspoloženi prema Hrvatskoj - rekao je bivši zastupnik i član predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić gostujući u studiju Večernji TV-a gdje je s Ivom Boban Valečić razgovarao o izborima u BiH.

Dodao je kako ne možemo kazati da je to druga država i da nas ne bi trebala zanimati.

- Jedno temeljno načelo za kojeg se svi na ljevici moraju zalagati je ravnopravnost i jednakopravnost svakoga i svagdje i u svemu. Ovdje se radi o tome da i mi kao ljevica jasno kažemo - da jesmo za ravnopravnost i jednakopravnost svih naroda u BiH - kazao je dodajući da to vrijedi i za sve druge države.

Kazao je kako mnogi ne razumiju što se događa u BiH te da se nijedna politička stranka ne smije zalagati za nijednu političku stranku u BiH već da se bore i zalažu 'za principe da svi budu ravnopravni'. Kazao je kako je nekada SDP podržavao Željka Komšića.

- Međutim, mi smo u SDP-u shvatili da stvari tamo ipak nisu crno bijele. Dakle, ne znači ako netko nominalno nosi politički predznak koji je sličan nama da ga automatski moraš podržati, pogotovo kod ovakvih ključnih pitanja. U socijalnim i ekonomskim pitanjima vjerojatno bi se složili u mnogim stvarima, ali kada je riječ o ovim stvarima, mnogi ljudi pa i na ljevici BiH se ne ponašaju onako kako bi se trebala ponašati ljevica. To znači da ljevica mora zastupati jednaku pravdu, pravo i ravnopravnost svih - objasnio je Jelušić.

Smatra kako u BiH postoji prostor za ljevicu ali i da se 'u socijalnim i ekonomskim pitanjima mora pokazati kao ljevica'.

- Kada su u pitanju nacionalna prava ona se mora zalagati opet za temeljno načelo ravnopravnosti. Nažalost, ovdje toga nema - kazao je.

Rekao je i kako se na ovim izborima odlučuje budućnost BiH.

- Hoće li ona opstati kao država triju naroda. Zato je tu ta pričao i konstitutivnosti. Ako jedan narod bude istisnut i da nema utjecaj poluge vlasti to je polako istiskivanje tog naroda iz države, to je indirektna poruka - nema više mjesta za vas u ovoj državi. A onaj tko se zalaže za ikakvu pravdu i pravednost, pogotovo na ljevici, ne može podržati. Dapače, mora se suprotstaviti tome. Čudim se kada neki na ljevici to ne razumiju - rekla je.

Smatra da se u jednoj državi koja je slojevita u nacionalnom, religijskom i povijesnom smislu ne može inzistirati na unitarnom uređenju jer se njene specifičnosti moraju vidjeti u političkom sustavu.

Jelušić je rekao i kako se često Hrvate u BiH pokušavalo instrumentalizirati politički za potrebe samo jedne stranke u Hrvatskoj, za HDZ.

- To nije dobro. HDZ se ponašao nekako pokroviteljski - samo mi smo ti koji ćemo o vama brinuti, samo nama dajte podršku. Tako su činili medvjeđu uslugu tim Hrvatima. Ne smije se ekskluzivno pravo dati samo jednoj političkoj opciji za brigu i staranje prema Hrvatima u BiH. Ključni je problem što mi u Hrvatskoj imamo jednu stranku koja se zove HDZ i u BiH koja se zove HDZ i smatra se njihovom sestrinskom strankom. Više kći nego sestra - rekao je Jelušić.

Dodaje kako je bitno da Hrvati izađu na izbore u BiH te da pošalju poruku da su tu i da su jaki faktor.

- Jesmo najmanji ali nismo takvi da nas se može zaobići i ponašati se kao da nas nema - poručio je. Rekao je i kako u BiH nije došlo do pluralizacije političkih stranka među Hrvatima te da su uglavnom vezani za jednu stranku. Kaže kako se mnogim biračima ne sviđa kada su isti ljudi 20,30 godina na vlasti te da im ne žele dati glas i ne žele izaći na izbore.

Govorio je i o izbornom zakonu koji nije promijenjen. Rekao je kako se ranije vidjelo da je dolazilo do manipulacija sa predstavljanjem Hrvata. Tu su bili ljudi za koje se znalo po svemu da nisu Hrvati - po imenu, prezimenu, vjeri...

- Samo zato što su se izjasnili kao Hrvat dopustilo se da predstavljaju Hrvate. To je uzurpiranje prava. Takve stvari se ne smiju događati i tolerirati - izjavio je Jelušić.