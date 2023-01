Jedan od najdugovječnijih ministara o istupu bivše ministrice Tramišak: 'U HDZ-u je uvijek bonaca'

Jedan od rijetkih ministara koji su "preživjeli" smjene u Vladi - potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković bio je gost Dnevnika Nove TV.

"U HDZ-u je uvijek bonaca, no to ne znači da ne radimo, ne sastajemo se i ne raspravljamo. Nema svađe u HDZ-u. Ima razgovora, sučeljavanja mišljenja i rasprave, kao i uvijek, no predsjednik na kraju donosi odluku", rekao je komentirajući zadnje rasprave oko odlaska bivše ministrice Tramišak.

Njegova pozicija nije bila upitna. Na pitanje kako je uspio izmigoljiti i na zadnjem preslagivanju Vlade, odgovorio je: "Ja nemam što izmigoljiti, svoj posao ovih sedam godina u Vladi radim odgovorno i normalno. Puno smo napravili u resoru kojeg vodim, to je vrlo težak i kompleksan resor. Moja narav je takva da sam dosta strpljiv. Za politiku morate biti malo i nadareni".

Video: Što posjeduje novi ministar Bačić: Plaća od 20.000 kn, kuće, vikendice, štednja u eurima...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Posao morate raditi odgovorno i strpljivo i rješavati probleme", dodao je. Na pitanje je li premijer one man band, kako je to rekla bivša ministrica Tramišak, Butković odgovara da - nije.

"Predsjednik Vlade uvijek i na svim sastancima i kod donošenja odluka konzultira nas, kao uže vodstvo stranke", rekao je Butković. Navodi i da, što se tiče njegovog donošenja odluka, u svojem resoru ključne stvari dijeli s predsjednikom Vlade.

"Moram ga upoznati s time, on ima najveću odgovornost i sigurno da, kod nekih vrlo škakljivih, većih odluka se konzultiram i upoznam ga s time, ali kod nekih manjih odluka koje su u svakodnevnom djelokrugu ministra nema potrebe da ga s time opterećujem", navodi Butković.

Kaže i kako može razumjeti ministricu Tramišak koja se nije složila s odlukom o njezinoj smjeni. "No, mi smo svi dio stranke, došlo smo da odemo, da tako kažem. Mi smo svi tu na određeno vrijeme i moramo voditi računa o tome da tražimo najbolje rješenje za Hrvatsku, štogod radili", navodi.

Tramišak je tražila konkretan odgovor na pitanje što je napravila. Na pitanje reporterke je li njima premijer rekao koji je razlog njezine smjene, Butković navodi da se nitko od njih ne može ponašati kao izolirani otok.

"Svi smo mi ministri u Vladi. Radimo odgovoran posao, vodimo teške resore, međutim, svatko od nas mora znati pripadati timu i dijeliti i dobro i zlo s drugim članicama i članovima Vlade", rekao je Butković.

"Zadnji istup bivše ministrice Tramišak nije bio političan. Predsjednik je to obrazložio - ako ne postoji povjerenje između suradnika, onda je razlaz najbolje rješenje. Sutra, da predsjednik Vlade kaže meni da je vrijeme za razlaz, ja bih to prihvatio", dodao je.

Video: Plenković: Predložio sam Branka Bačića za ministra graditeljstva, a Šimu Erlića za ministra EU fondova

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na pitanje radi li se u pozadini o sukobu s Ivanom Anušićem, Butković navodi kako on na to ne gleda.

"Ivan je potpredsjednik stranke kao i ja, mi samo u isto vrijeme izabrani. On svoj posao radi jako dobro, poštujem ga. On je župan i radi velike stvari za Osječko-baranjsku županiju i za Slavoniju i tu mu Vlada itekako pomaže", rekao je Butković i dodao da nema trzavica već je to tako u medijima percipirano.

"Ja sudjelujem na sastancima užeg Predsjedništva i Predsjedništva stranke. Kažemo što mislimo, ali nikakvih trzavica i sukoba na sastancima u HDZ-u nema", rekao je Butković.

A što se dogodilo da je Branko Bačić postao u zadnji tren ministar?

"Jučer su se vršile konzultacije i predsjednik Vlade je predložio i mi smo svi to prihvatili. Dogodio se da čovjek koji ima iskustva i znanje, koji je te struke preuzme odgovornost za trenutno najveći prioritet koji hrvatska Vlada trenutno ima, a to je obnova", odgovorio je.

"Mislim da boljeg rješenja od Branka Bačića nema. On je svaki posao koji je radio dosad radio odgovorno i predano. Stručan je.", rekao je i dodao da je bilo više kandidata za ministra graditeljstva te da se nije dogodio obrat u posljednji tren.

"Razgovaralo se ovih dana i o drugim kandidatima za mjesto ministra graditeljstva. Jučer poslijepodne je obavljen razgovor s Bačićem, on je to prihvatio i ja mislim da je to najbolje rješenje", kazao je Butković.

Komentirao je i novog ministra Šimu Erlića. "Šime je dečko koji je radio dugo, kao i kolegica Tramišak, oni su radili sličan posao. Oboje su pripremali projekte i provodili projekte koji se financiraju iz EU fondova na županijskoj razini. Ja s njim imam vrlo korektan odnos, o njemu imam vrlo dobro mišljenje", kazao je Butković.