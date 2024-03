Je li ubojstvo na Zrću bio mafijaški obračun? Danas je presuda Dušku Tanaskoviću

Da li je ubojstvo Crnogorca Gorana Vlaovića kod Zrća u kolovozu 2022.godine u ranim jutarnjim satima ispred jednog noćnog kluba bio mafijaški obračun vjerojatno nikad neće biti dokazano. Ni današnja presuda Dušku Tanaskoviću koji je iz Kragujevca došao na plažu Katarelac uz najpoznatiju hrvatsku partijanersku plažu i iz pištolja marke Glock Vlaoviću pucao u glavu to neće dokazati. I to ne samo zbog činjenice jer se Tanasković, kako tvrdi, uopće ne sjeća tog događaja, već i zbog činjenice da navodna prisluškivanja ubojice iz Kragujevca u ćeliji nisu uvrštena i sudski spis.

Kome je smetao i zamjerio se Vlaović, kojeg su mediji u regiji proglasili pripadnikom škaljarskog klana, sud nije razmatrao unatoč tvrdnji optužbe da je Duško Tanasković ubojstvo počinio na izrazito hladnokrvni način prišavši žrtvi s leđa i pokušavajući pobjeći sakrivao tragove. Pri tom je ubojica i pokušavao razbiti mobitel, presvukao je odjeću odbacio ruksak i uhićen je na benzinskoj crpki isključivo zahvaljujući nekolicini svjedoka ubojstva koji su policiju navodili na njegovo kretanje.

Tanasković je, podsjetimo, Goranu Vlaoviću prišao s leđa i iz torbice koja mu je stajala preko ramena izvukao pištolj marke Glock 17. Ispalio mu je iz blizine hitac u glavu, a Vlaović je preminuo u vozilu hitne medicinske pomoći na putu do Opće bolnice Zadar.

Na zadarskom sudu nije prihvaćena tvrdnja da Tanasković boluje od šizofrenije.

– Odlučio sam iskoristiti pravo da ne iznosim obranu, ali mi je žao što sam učinio puno loših stvari u životu pa tako i ovu zbog svoje bolesti – rekao je prošlog tjedna na posljednjoj raspravi Duško Tanasković koji je imao pištolje marke Glock s 14 komada streljiva te s prigušivačem, a samo ubojstvo je dokazano i snimkom na kojoj se vidi kako je ubojica sada pokojnom Goranu Vlaoviću iz neposredne blizine ispalio hitac u glavu.

– Okrivljenik nema psihopatologijskih elementa i ne boluje od duševne bolesti, nego ima poremećaj ličnosti. Ovo kazneno djelo nije produkt ni njegove ovisnosti o drogama. Čekao je da oštećenik iziđe iz noćnog kluba. Mobitel je namjerno razbio u svrhu prikrivanja. Bježao je, a svjedoci su ga pratili i javili policiji da bježi do benzinske crpke, gdje je uhićen. Sud treba voditi računa o tome da se izrazi društvena osuda i pravednost kažnjavanja. Optužba nije našla olakotnih okolnosti, a ubojica je bio svjestan i ubrojiv, hladnokrvan i strpljiv u namjeri da usmrti oštećenika. Ovim kaznenim djelom kompromitirana je i Hrvatska kao sigurna turistička destinacija i to je otegotna okolnost. A on je u Srbiji tri puta kazneno osuđivan, no to nije utjecalo na okrivljenika, već je počinio još teže kazneno djelo. Namjeravao je i pobjeći – rekao je Ivica Škara iz zadarskog DORH-a u završnoj riječi suđenja. No,Tanaskovićev odvjetnik Vinko Gulišija istaknuo je u završnoj rijeci da dvojica svjedoka nisu ni prepoznala okrivljenika.

– Okrivljenik nije poznavao oštećenika, imao je psihičkih problema, nije spavao pa je uzeo kokain i lijekove pa se ne sjeća ničega iako dopušta mogućnost da je pucao. Prema liječničkoj dokumentaciji iz psihijatrijske bolnice iz Kragujevca vidi se da su mu indicirali i liječenje u zatvorenoj psihijatrijskoj ustanovi. U nalazu se vidi da i često čuje glasove i da mu se priviđaju osobe. Noć prije je imao je te probleme, a lijekove koje je uzeo i kokain koji je uzeo nisu mu pomogli. Provlačila se teza o povezanosti s mafijaškim obračunima, a ta teza ničim nije dokazana niti ima podloge za te tvrdnje – rekao je u završnoj riječi Gulišija. Nakon ubojstva mediji su špekulirali da je je riječ o mafijaškom ubojstvu plaćenom 50.000 eura.