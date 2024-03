Ubio Crnogorca na Zrću, nije htio iznositi obranu: 'Žao mi je zbog svega što sam učinio zbog svoje bolesti'

Duško Tanasković (30) iz Srbije ubojica Crnogorca Gorana Vlaovića pretprošlog ljeta na Zrću odnosno plaži Katarelac nije htio iznijeti svoju obranu. Suđenje mu je nakon pola godine u nastavljeno na Županijskom sudu u Zadru za ubojstvo počinjeno 25. kolovoza 2022. ispred noćnog kluba Noa na plaži Katarelac jer se čekala odluka Visokog kaznenog suda na žalbi obrane o izdvajanju dijela dokaza iz spisa.

Riječ je bilo, kako su izvijestili mediji, o pokušaju pribavljanja novih dokaza snimljenih u ćeliji Tanaskovića u Zatvoru u Splitu.plaži kod Novalje. Tanasković je Goranu Vlaoviću prišao s leđa, i iz torbice koja mu je stajala preko ramena izvukao pištolj marke Glock 17 i i blizine ispalio hitac u glavu, a Vlaović je preminuo u vozilu Hitne medicinske pomoći na putu do Opće bolnice Zadar. Tanasković je bježao, ali je uhićen iako se u međuvremenu i presvukao na glavnoj cesti i prilikom čega je pokušavao mobitel razbiti o pod. Na sudu nije prihvaćen pokušaj dokaza da Tanasković boluje od šizofrenije. Od prve informacije o ubojstvu spekuliralo se da je riječ o mafijaškom obračunu i da je Tanasković imao pomagače, a sto je istaknuto i na sudu.

- Odlučio sam Iskoristi pravo da ne iznosim obranu ali mi je zao sto sam učinio puno loših stvari u životu pa tako i ovo zbog svoje bolesti - rekao je Duško Tanasković jutros na sudu. Zastupnik optužbe Ivica Škara je rekao da je nedvojbeno dokazano da je počinio kazneno djelo na način opisan u optužnici, te da su ga svjedoci vidjeli kako bježi. Pojedini svjedoci su ga i pratili i vidjeli sve sto je radio do trenutka kad se presvukao. Pronađeni su, kako je rečeno, svi dokazi, odjeća s tragovima krvi, ruksak i torbica s pištoljem marke Glock s 14 komada streljiva, te s prigušivačem. Pronađen mu je i mobitel i snimka gdje se vidi kako je ubojica sada pokojnom Goranu Vlaoviću iz neposredne blizine ispalio hitac u glavu. Vještačenjem je utvrđeno da je metak bio iz pištolja iz kojeg je pucano, a tragovi na tijelu Tanaskovića su dokazali da je on pucao.

- Okrivljenik nema psihopatologijski elementa i on ne boluje od duševne bolesti, nego ima poremećaj ličnosti. Ovo kazneno djelo nije produkt ni njegove ovisnosti o drogama. On je čekao dok oštećenik ne izađe iz noćnog kluba. On je mobitel namjerno razbio u svrhu prikrivanja. Bježao je, a svjedoci su ga pratili i javili policiji da bježi do benzinske crpke gdje je uhićen. Sud treba voditi računa da se izrazi društvena osuda i pravednost kažnjavanja. Optužba nije našla olakotnih okolnosti, a ubojica je bio je svjestan i ubrojiv, hladnokrvan i strpljiv da usmrti oštećenika. Ovim kaznenim djelom kompromitirana je i Hrvatska kao sigurna turistička destinacija i to je otegotna okolnost. A on je u Srbiji i tri puta kazneno osuđivan i to nije utjecalo na okrivljenika već je počinio još teže kazneno djelo. Namjeravao je i pobjeći, niti se pokajao, niti se ispričao. Predlažem ga proglasiti krivim i osuditi ga na strogu kaznu zatvora - rekao je Ivica Škara iz zadarskog DORH-a

Tanaskovićev odvjetnik Vinko Gulišija je istakao da dvojica svjedoka nisu prepoznali okrivljenika. - Okrivljenik nije poznavao oštećenika, imao je psihičkih problema, nije spavao pa je uzeo kokain i lijekove pa se ne sjeća ničega iako dopusta mogućnost da je pucao. Prema liječničkoj dokumentaciji iz psihijatrijske bolnice iz Kragujevca se vidi da su mu incidicriali i liječenje u zatvorenoj psihijatrijskoj ustanovi. U nalazu se vidi da i često čuje glasove i da mu se priviđaju osobe. Noć prije je imao te probleme, a lijekove koje je uzeo i kokain koji je uzeo nisu mu pomogli. Privlačila se teza o povezanosti s mafijaškim obračunima, a ta teza ničim nije dokazana niti ima podloge za te tvrdnje. Nalaz iz Vrapča je netočan i nestručan i ne smije se zanemariti da je okrivljenik psihički teško bolestan zbog čega pije te lijekove u najtežoj dozi - rekao je Gulišija dodajući da nije bilo posebnih otegotnih okolnosti za drastičnu kaznu.

- On je danas priznao i pokajao se i postoji niz olakotnih okolnosti. I svrha kažnjavanja se može postići primjerenom kaznom - rekao je Gulišija. Sutkinja Ana Brkić donijet će presudu 25. ožujka.

