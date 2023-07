Javio se Slavonac koji je izgubio živce zbog ležaljki: 'Rekao sam da ću i njega zafitiljit u more'

Na plaži u Baškoj Vodi jučer je došlo do sukoba između koncesionara i jednog gosta zbog postavljanja ležaljki. Naime, jedan od mnogobrojnih koncesionara postavio je ležaljku preko ručnika jednog gosta, a on ju je potom bacio u more i pozvao komunalno redarstvo.

Nakon nemilih scena Jutarnjem listu koji je i objavio snimku sukoba, javio se Davor Mikulić iz Đakova na čije je dijete bačena ležaljka. Ispričaoje i svoju stranu priče koja je završila službenom bilješkom komunalnog redara, ali i isprikom načelnika i radnika jednog od koncesionara.

"Na plaži je bila ležaljka na kojoj je bila moja 12-godišnja kći dok je supruga s drugim djetetom bila u moru. Dijete se igralo na toj ležaljci kad je došao koncesionar i bacio ležaljku na dijete. Taj trenutak nisam vidio jer sam malo dalje bio u hladu, no odmah sam došao na djetetov poziv, maknuo sam tu ležaljku i rekao mu da ne smije stavljati ležaljku ako nije iznajmljena. Međutim, on ju je ponovno stavio i ja sam je bacio u more te rekao da ako još jednom to napravi, "i njega ću zafitiljit u more", kazao je Mikulić.

"U međuvremenu je došao i komunalni redar kojeg je netko pozvao i na kraju smo svi završili u kancelariji kod načelnika. Načelnik mi se ispričao te na njega i postupak komunalnog redara nemam nikakvih primjedbi, a načelnik je rekao tom gospodinu ako mi se ne ispriča, da će mu oduzeti koncesiju (obrt Pedalinko, nap. a.). On je to nevoljko učinio, a komunalni redar je o svemu sastavio zapisnik. U međuvremenu se proširila i snimka, ali tu snimku nisam snimio ja, već netko od kolega tog koncesionara jer su mislili da ću fizički nasrnuti i na njih, ali to mi nikako nije bila namjera, već sam samo želio zaštititi svoje dijete i upozoriti ga da nema pravo stavljati ležaljke koje nisu iznajmljene", ispričao je čovjek i dodao kako nikako nije bio razjaren, nego je samo reagirao kao otac koji je došao zaštititi dijete na koje je bila bačena ležaljka.

