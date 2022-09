Jaškovo štrudlama cijeli ozaljski kraj pretvara u malu Istru

Najslađe selo u Hrvatskoj! Maleno Jaškovo kod Ozlja iznova je potvrdilo tu laskavu titulu, jer svi su prošli vikend ondje uživali u – štrudlama! Prije sedam godina tamo je srušen rekord; Lidija Žganjer Gržetić, voditeljica tamošnjeg restorana Žganjer, okupila je sve susjede, čak i ljubitelje štrudla iz drugih mjesta, kako bi ispekli i izložili najdužu štrudlu na svijetu i upisali se u Guinnessovu knjigu rekorda. I uspjeli su! Nepregledni metri činili su štrudlu od domaćih jabuka koja je vijugala selom u dužini od čak 1479,30 metara i koja je te godine doslovno bila najduža štrudla na svijetu.

Hit je štrudla od janjetine

U proteklih sedam godina ta se priča toliko proširila da je Jaškovo postalo u Hrvatskoj prepoznatljivo selo štrudla i prvi vikend u rujnu mjesto je okupljanja ljubitelja te poslastice čije okuse možete birati; ne postoji punjenje koje možete zamisliti a da ga u Jaškovu ne mogu napraviti. Štrudle od mrkve, buče, koprive, jabuka, grožđa, sira, šljiva, oraha, svih mogućih vrsta voća i povrća, ali i od špeka, šunke, gljiva, konoplje... I sve ih vrijedi kušati. Veliki je hit i štrudla od janjetine koju su osmislili Žganjeri kao nastavak tradicije svoga restorana koji je već desetljećima poznat kao mjesto gdje se jede odlična janjetina.

- U Jaškovu se od svjetskog rekorda drukčije diše, uvidjeli smo da imamo više potencijala nego što smo i sami znali, sve se počelo razvijati, pogotovo s rastom Štrudlafesta i oduševljenjem posjetitelja našim krajem i onime što može ponuditi. Svake godine nadograđujemo Štrudlafest sadržajima, a zauzvrat imamo sve više gostiju i zaljubljenika u naše štrudle - kaže Lidija Žganjer Gržetić. Tako se zbog štrudli povećao i broj iznajmljivača soba, OPG-ova koji razvijaju ponudu domaćih proizvoda. A ove je godine u Jaškovu bilo najviše sadržaja dosad. Moglo se kušati više od stotinu vrsta štrudle, gosti su se mogli pridružiti gastroradionicama s ambasadoricama štrudle iz Jaškova, ali posebna atrakcija ove godine bila je Hiža tete Marte te gastroshow Tomislava Špičeka.

I dok su odrasli učili kako pripremiti štrudle prema receptima najboljih, klinci su imali na raspolaganju poligon za jahanje, vlakić, drveni vrtuljak i "Rally Kids Corner". Osmišljen je bio i adrenalinski HGSS-ov kutak gdje se moglo isprobati zipline, ući u pravo spasilačko vozilo, a jedna od glavnih atrakcija bio je i jedinstveni labirint u polju kukuruza koji je oduševio sve, i mlade i stare. Umjetnički nastrojeni posjetitelji imali su na raspolaganju likovnu radionicu Kist i štrudla, a mogli su oslikavati i tanjuriće, a za avanturiste priređena je šetnja Barunovom alejom i posjet obližnjem ranču sa škotskim govedima. Selo štrudli moglo se obići i biciklom, na konjima ili vožnjom čamcem rijekom Dobrom. Novost ovogodišnjeg Štrudlafesta bili su i koncerti, a goste su zabavljali Crvena jabuka i Matija Cvek.

- Mislim da nitko od nas 2015. godine, kada je naša štrudla ušla u Guinnessovu knjigu rekorda, nije ni sanjao koliko će ta manifestacija narasti, koliko će postati značajna za Ozalj i Karlovačku županiju, ali i za Hrvatsku. Svake godine je sve više štrudla i sve više gostiju, a Grad Ozalj i dalje je potpora toj manifestaciji - kazala je Lidija Bošnjak, gradonačelnica Ozlja.

Željko Fanjak, direktor Regionalne turističke zajednice Karlovačke županije, objašnjava da su svi događaji u Jaškovu samo dio Tjedna štrudle Karlovačke županije koji se ove godine održava od 29. kolovoza do 11. rujna i postaje velika, zaokružena turistička priča.

- Tjedan štrudle održava se u 40 ugostiteljskih objekata u Karlovačkoj županiji, a svi oni ukupno nude više od 100 vrsta štrudla i to je svojevrsna uvertira u Štrudlafest. Hrvatska turistička zajednica prepoznala je tu manifestaciju i s nacionalne razine stiglo je 216.000 kuna potpore, a ukupno iz turističkog sustava 250.000 kuna. Najljepše u svemu tome je što je riječ o manifestaciji koja je nastala na ruralnom području županije i dokazuje da se odlične turističke priče mogu pokrenuti bilo gdje postoji li dobra ideja - rekao je Željko Fanjak.

I Toni Šarić, direktor Turističke zajednice područja Kupa, zadovoljan je svime što je Štrudlafest donio tom kraju, pogotovo time što je označio svojevrsnu prekretnicu i postao događaj koji je i ostale uvjerio da se upornošću sve dobre ideje mogu realizirati, te nakon toga i rasti iz godine u godinu.

U planu je novi rekord

- Hvala svima koji su bili i ostali konkretna potpora Jaškovu i Štrudlafestu. Turistička ponuda je u ozaljskom kraju sve veća i sve raznovrsnija pa pomalo postajemo kao mala Istra. Nedavno je završio Dnevni boravak uz Kupu, koji je bio vrlo uspješan. Imamo na našem području dva ranča, tu su sadržaji uz Dobru, Hrašće i jedna prava fronta u Vivodini. Nakon Jaškova slijedi Festival dobre volje u Kamanju, tako da zaljubljenici u prirodu i dobru zabavu ponovno imaju razloga doći u naš kraj - kazao je T. Šarić.

- Puno truda i rada je iza nas, pa je tako ovogodišnji Štrudlafest bio najraskošniji i najbogatiji dosad, a programi su trajali puna tri dana. Sretni smo što smo dobili podršku Hrvatske turističke zajednice. Osim naših ruta Štrudla by bike, Štrudla by boat i Štrudla by horse, kulinarskih radionica, imali smo i enološki show koji su pripremili naši dragi gosti iz Primorsko-goranske županije, a brojni posjetitelji rekli su mi da su posebno uživali i u večernjim koncertima. Ja se uvijek veselim druženju sa sada već i poznatim licima, kao i nekim novim susretima, kojih je ove godine bilo posebno mnogo. Zato već planiramo novo rušenje Guinnessova rekorda. Posebno se pripremamo za 2025. godinu, jer tada želimo ponovno napraviti najdužu štrudlu na svijetu. Tek to će biti spektakl - najavila je direktorica Lidija Žganjer Gržetić.