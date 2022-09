Započeo još jedan Štrudlafest, ove godine posjetiteljima se nudi više od sto vrsta štrudli

Štrudlafest još je jednom pokazao svu svoju raskoš, no ovaj put više no ikad. Naime, ove je godine ovaj popularni gastro festival ponudio cijeli niz sadržaja, a sve to prožeto je najfinijim mirisima i okusima štrudle.

Ove je godine tradicionalnih voćnih okusa bilo u izobilju, no posjetitelji su imali prilike kušati i neobične štrudle koje su nešto sasvim novo za naša nepca. Štrudla od aronije, ružinih latica, češnjaka i peršina, sa zeljem, s rog paprikom, s čvarcima i sirom, janjetinom... Samo su neki od čarobnih okusa koji su oduševili sve one koji vole probati nešto novo.

I ove godine u Jaškovo je stiglo tisuće ljudi, a Karlovačka županija, osim Štrudlafesta, ima i Tjedan štrudle pa se tako fini okusi i mirisi šire na sve strane. Ove ih je godine više od stotinu. Naime, toliko je različitih okusa koje možete kušati.

Foto: Demjan Rožman

Naravno i ova je godina rezervirana za sjajan sadržaj pa su tako posjetitelji mogli uživati u gastro radionicama, likovnim radionicama, uživati na ranču sa škotskim govedima, no tu je i prava poslastica – u Brođanima se uz štrudlu možete voziti na Žitnoj lađi.

Najmlađi su uvijek dobro došli na Štrudlafest pa ih je tako ove godine dočekao i Rally kids corner, adrenalinski kutak, poligon za jahanje ali i još puno toga što je oduševilo njih ali i njihove roditelje koji su iskoristili priliku da uživaju u Štrudli by bike, Štrudli by boat ali ove godine i Štrudli by horse.

Foto: Demjan Rožman Začini ovogodišnjeg Štrudlafesta su Crvena jabuka, Matija Cvek te Tomislav Špiček, a uz Jaškovo tu je još i 40 lokacija diljem županije koje nude štrudle po prigodnim cijenama.

Štrudlafest ove godine traje od 2. do 4. rujna, dok Tjedan štrudle traje od 29. kolovoza pa sve do 11. rujna.

Foto: Demjan Rožman