Bijela kuga i u blizini Zagreba: 'Sada je nas četvero stvorilo neviđenu gužvu na cesti u selu'

Ovdje živim već deset godina i još mi se nije dogodilo da s još troje ljudi šetam cestom! Dakle, sada je nas četvero stvorilo neviđenu gužvu na cesti u selu, kroz smijeh nam kaže Radovan Šišak kojeg smo zatekli ispred kuće u selu Brezju Vivodinskom na ozaljskom području. Njegova životna partnerica Ljubica Šalinger, koja je rođena u tom selu, radi u Sloveniji i dolazi poslijepodne, a on je u mirovini i život u rodnoj Ljubljani, gdje je i upoznao Ljubicu, zamijenio je životom u susjednoj Hrvatskoj, u Karlovačkoj županiji.



– U početku sam bježao u Ljubljanu među ljude, a sada bježim ovdje u rajski mir koji nudi ovo gotovo napušteno selo. Gradska vreva više nije za mene, sada uživam u ovom miru. Moja djeca dolaze vikendom i njima je dan-dva ovdje dovoljno, odu među ljude u grad, no ja ondje sebe više ne mogu zamisliti. Ovdje i nekoliko sati dnevno šetam po okolnim selima i to mi je dobro za zdravlje. Automobil ovdje nemam, pa autobusom odlazim u Ozalj u kupovinu – priča nam dok s njim razgledamo prekrasno uređenu drvenu kuću sa stropnim prozorima koji osvjetljavaju čitavu unutrašnjost, ali sjenovito, s obzirom na to da je kuća okružena zelenilom, šumom, voćkama.