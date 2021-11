Jaka oluja stiže u susjedstvo: Naređeno zatvaranje škola, neke regije već poplavljene

Zbog nadolazeće oluje škole i groblja širom južne Italije zatvoreni su u sklopu mjera opreza koje su stupile na snagu u srijedu. Gradonačelnik Napulja Gaetano Manfredi odlučio je zatvoriti većinu groblja i parkova zbog opasnosti od rušenja stabala i pada grana, navodi se u naredbi gradskih vlasti.

Škole na popularnom turističkom otoku Ischia u Napuljskom zaljevu ostat će zatvorene u srijedu, objavio je gradonačelnik Enzo Ferrandino. Civilna zaštita podigla je stupanj opasnosti od nepogode za južnu talijansku pokrajinu Kampaniju. Metereolozi očekuju oluje i obilne kiše.

