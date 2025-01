Jak potres pogodio Tursku: 'Bio je snažan, slike su padale'

Iz Turske ponovno dolaze loše vijesti. Naime, večeras u 21:38 ovu je državu pogodio potres magnitude 5,0. Potres se osjetio u Bugarskoj, Grčkoj i Sjevernoj Makedoniji.

Kako navode iz Euromediteranskog seizmološkog centra, epicentar potresa je bio 21 kilometar od otoka Lezbos u Grčkoj, a osjetilo ga je oko osam milijuna ljudi. – Osjetilo se vrlo snažno. Slike su pale. Vrlo jaki udarci, ali nije dugo trajalo – napisao je korisnik iz Grčke.

Earthquakes may happen anytime: what to do during the shaking?

🠪 INSIDE: take shelter, keep away from windows.

🠪 OUTSIDE: stay away from anything that might collapse (bridges, roofs, electrical wires). pic.twitter.com/Dmpt3ht8zM