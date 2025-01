Jačanje otpornosti hrvatskog agrobiznisa kroz podršku iznimno značajne Podravkine M&A transakcije

Čestitamo Podravci na uspješnom preuzimanju poljoprivrednog segmenta Fortenova Grupe kojeg čine Belje plus, PIK-Vinkovci plus, Vupik plus, Energija Gradec, Belje Agro-Vet plus i Felix plus, koje predstavlja iznimno značajnu M&A transakciju u agrobiznisu na području srednje i jugoistočne Europe. Podravka Agri, nova tvrtka kćer Grupe Podravka, upravljat će novostečenim društvima, koja nastavljaju poslovati kao samostalna društva.

Ponosni smo što je Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ), dio Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo, podržala transakciju i kao ekskluzivni savjetnik na strani kupca i vodeći mandatirani aranžer, koordinator, agent i kreditor za trogodišnji dugoročni klupski kredit od 283 milijuna eura, u kojem sudjeluju i Erste&Steiermärkische bank d.d., Zagrebačka banka d.d. i OTP banka d.d.

Transakciju je podržala i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) s vlasničkim ulaganjem vrijednim 50 milijuna eura u Podravka Agri.

Ova transakcija je od strateške važnosti za prehrambenu industriju Hrvatske, otpornost na klimatske promjene i konkurentnost zemlje u prehrambenom sektoru, stvarajući snažnu prehrambenu grupu s konsolidiranim prihodima većim od 1 milijarde eura.

Transakcija je u potpunosti usklađena sa strategijom PBZ-a za pružanje podrške vodećim hrvatskim kompanijama u širenju njihovog poslovanja kombiniranjem financiranja i savjetodavnih M&A usluga što u konačnici pridonosi jačanju konkurentnosti i otpornosti na klimatske promjene, kako kompanija, tako i nacionalnog gospodarstva.