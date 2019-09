Plenković na Vladi citirao 'Ko to tamo peva': 'Propisi su propisi, Butković voli taj film'

Premijer Andrej Plenković u podužem uvodnom izlaganju na početku današnje sjednice Vlade komentirao je niz tema, uključujući imenovanje Dubravke Šuice na mjesto potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju te zabranu ulaska u zemlju delegaciji srpske vojske koju je nazvao "Vulinovih jedanaest" po ministru obrane Srbije Aleksandru Vulinu.

- Činjenica da je Hrvatska nakon samo šest godina i dva mjeseca članstva u EU dobila u novoj Komisiji ulogu potpredsjednice znak je našega položaja u EU, našeg položaja kao države, kao Vlade i, što je najvažnije, političkog utjecaja na zbivanja na europskoj razini. To je poruka koju je bitno da u hrvatskoj javnosti razumiju naši građani, politički akteri, komentatori, analitičari. To je objektivno ogroman uspjeh - rekao je Plenković.

- Hrvatska u zadnja dva mjeseca dobiva dvije uloge na europskoj razini kakve nikada prije ne da nismo mogli zamisliti, nego nismo došli ni u približnu šansu da se nešto takvo dogodi - rekao je Plenković, dodajući da je važno da se ta postignuća dobro razumiju i internaliziraju.

- Imam dojam da neki ne mogu sakriti jal i ljubomoru. Šteta, šteta, šteta za njih. Ovo su momenti gdje bi trebali pokazati malo razine i visine zadovoljstva - rekao je Plenković. Dodao je kako smo u vanjskopolitičkom smislu u zadnjih devet mjeseci napravili iskorake bez presedana u pozicioniranju hrvatskih dužnosnika na međunarodnoj razini te da je u tom razdoblju imenovano čak šest žena iz Hrvatske.

- Malo sam razmišljao, šest žena čak. Šest žena u europskim institucijama u devet mjeseci - rekao je Plenković.

- Ako netko vodi računa o balansu, mislim da smo mi među jačima trenutno - dodao je.

Plenković je u europskom kontekstu komentirao i Brexit za koji je referendum, kako je rekao, Cameron organizirao, a Farage zlorabio, te izrazio žaljenje što se tri godine Velika Britanija, jedna od najvećih i najrazvijenijih europskih zemalja, nuklearna sila, praktički u političkom smislu bavi sama sobom.

- Tri godine je prošlo, još se ne zna da li će ili neće izaći - rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na jučerašnji sastanak s predstavnicima inicijative Spasi me o borbi protiv nasilja u obitelji, nasilja nad ženom i djecom.

- Svjesni ste koliko smo političkog pritiska pretrpjeli što smo za razliku od SDP-ove Vlade i glavnih zagovaratelja imali političke hrabrosti ratificirati Istanbulsku konvenciju - rekao je Plenković, dodajući da se ništa od strahova i dezinformacija protivnika te konvencije nije ostvarilo niti će se ostvariti.

- Ama baš ništa. Ni milimetar. I to treba stalno ponavljati. Ali smo za razliku od onih kojima je to bila glavna tema i kojima je prošao cijeli mandat da ga nisu ratificirali imali političke hrabrosti - rekao je Plenković, dodajući da je sto posto siguran da treba pooštriti sankcije za obiteljsko nasilje.

Plenković se osvrnuo i na prošlotjedni boravak u Orašju u BiH gdje su podijeljeni ugovori za projekte potpore Hrvatima u BiH, "koji su kontinuitet naše politike".

- Čujem neke komentare zašto to radimo, kako ima novca za Hrvate u BiH. Ima novca za Hrvate u BiH i bit će novca za Hrvate u BiH. Kao što ima za zdravstvene djelatnike, prosvjetne djelatnike, i mora biti novca za Hrvate u BiH iza Hrvate u Srbiji jer je to dio našeg političkog odabira, to je politika. Biramo da pomognemo našim sunarodnjacima u zemlji koja nam je susjedna, prijateljska, koju tretiramo s respektom, i želimo da njihov položaj, identitet, kultura, obrazovanje bude bolje. To su sve vrlo konkretni projekti i u tom smjeru ćemo nastaviti - rekao je Plenković.

Plenković se na kraju uvodnog izlaganja na početku sjednice Vlade, jednog od dužih u svom mandatu, osvrnuo na subotnju situaciju, kad je delegacija srpske vojske s uniformama pokušala ući u zemlju kako bi izrazili pijetet žrtvama u Jasenovcu. Rekao je da nam je susjedna zemlja željela inscenirati provokaciju na događaju koji to ne bi smio biti te da su trebali najaviti dolazak.

- Pavle Vuisić je rekao u Ko to tamo peva "Propisi su propisi", njih treba poštovati - rekao je Plenković, pa dobacio ministru prometa Olegu Butkoviću: - Evo, Butković voli taj film.

- I zato smo mi rekli da Vulinovih jedanaest ne može ući u Hrvatsku jer nisu bili najavljeni po propisu - dodao je i naglasio važnost zaštite srpske manjine u Hrvatskoj, kao i da je policija vrlo brzo otkrila sve napadače na Srbe.

Plenković je istaknuo da je zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac jučer na svoj način rekao da današnja suvremena Hrvatska nema veze s NDH te da Hrvatska nije faktor nestabilnosti, ali i da ova Vlada nije ta koja kreira klimu nesnošljivosti.

Prva točka dnevnog reda bili su Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine i Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019. godine, nakon čijega je predstavljanja Plenković rekao kako možemo zaključiti da je situacija dobra.

Na dnevnom redu su i nacrti prijedloga propisa koji se usklađuju sa Zakonom o sustavu državne uprave, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu... Usvojen je i Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima.

