Izrael napao Iran, Teheran prijeti osvetom, IDF: U najvišem smo mogućem stupnju pripravnosti

*Izraelci napali Iran tijekom noći

*Gađane su točno određene mete, nema informacija o žrtvama

*SAD poručio kako nije sudjelovao u napadu

*Iran: Spremni smo odgovoriti na bilo kakvu agresiju



Tijek događaja:

8:53 - Nakon izraelskog osvetničkog napada na Iran u subotu, američki ministar obrane Lloyd Austin potvrdio je u telefonskom razgovoru s izraelskim ministrom obrane da SAD podržava pravo Izraela na samoobranu. „Ministar Austin ponovno je potvrdio čvrstu predanost SAD-a sigurnosti i pravu Izraela na samoobranu“, stoji u priopćenju Pentagona.

Austin je razgovarao s izraelskim ministrom obrane Yoavom Gallantom kako bi dobio novosti o izraelskim napadima na Iran. Austin je rekao da je SAD predan obrani američkog osoblja, Izraela i partnera u cijeloj regiji od Irana i terorističkih skupina koje podupire Iran. Ministar je također rekao da je SAD odlučio „spriječiti bilo kojeg aktera da iskorištava napetosti ili širi sukob u regiji“.

Sjedinjene Države pozvale su u subotu Teheran da ne eskalira sukob nakon izraelskih osvetničkih napada tijekom noći. "Pozivamo Iran da zaustavi svoje napade na Izrael kako bi ova runda neprijateljstava mogla završiti bez daljnje eskalacije", rekao je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Sean Savett, prenosi francuska novinska agencija AFP. "Njihov odgovor je bila vježba samoobrane, konkretno izbjegavanje naseljenih područja i fokusiranje isključivo na vojne ciljeve, za razliku od iranskog napada na Izrael, kada je meta bio najnaseljeniji grad u Izraelu", dodao je.

7:46 - Glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari oglasio se nakon napada, navodeći kako je ''Izrael trenutno u stanju najviše moguće pripravnosti''. Poručio je kako će platiti svi koji priprijete Izraelu, nakon što je Iran najavio odmazdu za sinoćnje napade.

- Još jednom smo dokazali da ćemo napasti i osvetiti se u slučajevima kada je to potrebno kako bismo obranili civile Izraela - poručio je, dodajući kako je IDF trenutno ''na vrhuncu pripravnosti''.

- Molim javnost da budu u pripravnosti, a ako dođe do bilo kakvih promjena, mi ćemo odmah izvijestiti javnost - dodao je, poručujući kako ''SAD ostaje saveznik i u bliskom kontaktu''.

Naime, ovaj već dugoočekivani napad bio je, prema riječi stručnjaka, u skladu s onime što su saveznici i očekivali. Napad na vojne centre u Teheranu, Kahuzestanu i Ilamu izbjegao je civilne žrtve, ali i kritičnu infrastrukturu te naftna i nuklearna postrojenja, navela je stručnjakinja Beth Rigby za Sky News.

- Razlog zašto je to važno je zato što nam to daje nadu da ovo neće dalje eskalirati - objasnila je.



7:22 - Britanska vlada je rekla da "pomno" prati razvoj situacije na Bliskom istoku nakon što je rano u subotu Izrael izveo niz zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu te dodala da daljnja eskalacija "nije ni u čijem interesu". "Pomno pratimo situaciju", kazao je u subotu ujutro glasnogovornik britanske vlade u priopćenju.

Glasnogovornik je dodao da vlada podržava "pravo Izraela na samoobranu" dokle god poštuje "međunarodno humanitarno pravo". "Daljnja eskalacija nije ni u čijem interesu", nastavlja priopćenje. Izrael je potvrdio da je završio svoj val zračnih napada za koje je rekao da su pogodili "postrojenja za proizvodnju projektila koje je Iran tijekom protekle godine lansirao na državu Izrael". Iran je rekao da su zračni napadi gađali vojne baze u pokrajinama Ilam, Khuzestan i Teheran. Priopćenje je dodalo da su zračni napadi prouzročili "ograničenu štetu".

7:00 - Iran je spreman odgovoriti na bilo kakvu izraelsku "agresiju", objavila je rano u subotu poluslužbena iranska agencija Tasnim, citiravši izvore. "Nema sumnje da će se Izrael suočiti s razmjernom reakcijom za svaku akciju koju poduzme", rekli su izvori, koje je citirao Tasnim. Izraelske obrambene snage (IDF) su rano u subotu rekle da izvode napade na vojne ciljeve kako bi odgovorile na iranske napade na Izrael.

