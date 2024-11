Iznajmljivači ogorčeni, traže niži paušal po krevetu: 'Troškovi će nam sve pojesti, ovo više neće biti isplativo'

Razdvajanje stvarnog obiteljskog smještaja i čistog rentijerstva, dokidanje prakse da se iznajmljivanje stanova u stambenim zgradama tretira kao obiteljski smještaj i dizanje poreza velike su promjene koje popularni cimerfraj očekuju već dogodine. Javnost većinu novina podržava, s nekima se slažu i sami iznajmljivači, ali dizanje paušala po krevetu izaziva veliko nezadovoljstvo, a Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja (HUOS), odakle je stiglo i priopćenje, smatra da će to ugasiti dio obiteljskog smještaja.

– Ljudima se pod najavljenim uvjetima neće isplatiti baviti iznajmljivanjem, troškovi će im sve pojesti – kaže B. Marković. U priopćenju se kaže da članovi zovu, najavljuju da će odjaviti djelatnost, prijeti se protestima, bojkotom sezone i radom na crno, a predlažu se i drukčiji iznosi paušala po svakom krevetu. U Zakon o porezu na dohodak, prema HUOS-u, za prvu, turistički najrazvijeniju zonu paušalni porez po krevetu trebao bi biti u rasponu od 150 do 200 eura, umjesto, kako je zakonodavac zamislio, 150 do 300.

U drugoj zoni raspon bi trebao iznosti 80 do 150 eura (zakonodavac predviđa 100 do 200 eura), u trećoj bi zoni raspon smanjili na 30 do 100 eura (sada je 30 do 150 eura), a u četvrtoj na 20 do 80 eura umjesto predviđenih 20 do 100 eura. Zakon će, inače, regulirati samo raspon, a lokalnim vlastima bit će prepušteno da se odluče za konkretan iznos, ali iznajmljivači žele u startu isključiti maksimalne iznose.

"Potrebno je ograničiti smještajne kapacitete jer nismo destinacija za masovni turizam, ne može se graditi beskonačno mnogo apartmana, ne može ni svaka šupa, garaža i podrum biti za iznajmljivanje, jasno nam je kako ogromne zgrade pretvorene u komercijalni smještaj nisu i ne mogu biti dio obiteljskog smještaja, ali taj je smještaj u startu trebalo staviti u kategoriju rentijera. Zbog takvih ljudi, kao i stranaca, koji su beskrupulozno na leđima obiteljskog smještaja gradili biznis, kao i onih koji su iznajmljivali apartmane u zgradama i nisu vodili veću kontrolu nad gostima, nastala je i ova hajka prema lokalnom stanovništvu", smatraju iznajmljivači.​

FOTOGALERIJA Smaknuća, sumnjive tragedije i kletve: Ovaj hrvatski otok skriva mračne tajne, tu nitko ne smije prespavati