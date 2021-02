Izaslanstvo Svjetske banke u Sisku obišlo poduzetnike. Gradonačelnica: Ključna je brzina

Naš cilj je utvrditi kakvo je točno stanje, jer Svjetska banka je dobila zadatak izraditi brzu procjenu šteta i potreba. Riječ je o tehničkom dokumentu na kojem sada radimo, a koji će biti podloga na prijavu za različite fondove koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju – istaknula je direktorica Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju Elisabetta Capannelli prilikom svog današnjeg posjeta Sisku.

Ona je, zajedno sa sisačkom gradonačelnicom Kristinom Ikić Baniček, obišla tvrtku Ćubela sistemi d.o.o. koja se nakon potresa izmjestila u halu u Capragu koju su, srećom, kupilo neposredno prije potresa s namjerom širenja proizvodnje. Sada užurbano priprema halu za početak prozivodnje.

Video: Klizišta i rupe u tlu nakon potresa

- Potres nam je uništio stari pogon, nismo mogli čekati, jednostavno smo morali krenuti dalje i nadam se da ćemo za 15 dana pokrenuti proizvodnju. Znam da će biti teško, ali očekujem pomoć od države. Zahvaljujem se gradonačelnici na pomoći, ali ne može Grad Sisak sam bez državne potpore. Najvažnije je da zadržimo radna mjesta i da ostanemo u Sisku, a ne da idemo raditi u Njemačku – rekao je Tomislav Ćubela, vlasnik tvrtke koja se bavi izradom i ugradnjom PVC stolarije te zapošljava 12 djelatnika.

Gradonačelnica Ikić Baniček rekla je kako svi napori, koji se ulažu u obnovu, neće uroditi plodom ukoliko ne uslijedi kompletna ekonomska revitalizacija ovog područja.

- Sada je potrebna akcija resornih ministarstava da, kao prvo, pomognu ljudima koji mjesec dana nisu proizvodili i radili jer su spašavali živu glavu, strojeve i pokušavali osposobiti svoj prostor i kao drugo da se napravi dugoročni plan revitalizacije ovog kraja i to kroz sve segmente, od ekonomskog do društvenog. Ključna je brzina, dakle, brzo donošenje oduka i da čim prije od Vlade RH dobijemo konkretne mjere za očuvanje radnih mjesta. Brine me da ćemo nakon obnove imati nove kuće i zgrade, ali će ljudi zbog proteka vremena i dugog čekanja napustiti područje jer neće biti dovoljno kvalitetnih radnih mjesta – rekla je Ikić Baniček.

Nakon posjete tvrtke Ćubela sistemi d.o.o., izaslanstvo Svjetske banke obišlo je središte grada koje je teško stradalo u potresu te kontejnersko naselje u Ulici Barice Rapić.