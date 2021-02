I rupe i klizišta iselili mještane: 'Ni najmanjeg traga nije bilo da će se ovo dogoditi'

Ne znam. Rekao sam ovim našim stručnjacima, onako u šali, da bi sad te rupe trebalo zašalovat onako po našem i u njih negdje ubaciti ribe, a u drugima napraviti bazene pa da budemo toplice, kazuje nam Nenad Tomašević iz Mečenčana dok zajedno promatramo ogromnu rupu u tlu koja se otvorila tik ispod objekta u kojem je do 28. prosinca Nenad živio sa svojom majkom. Šali se tako Nenad jer ne može učiniti ništa drugo, osim čekati.

Velike podzemne vode

Naime, gotovo 60 rupa različitih veličina, od nekoliko metara do nekoliko desetaka metara, pojavilo se do sada na području Donjih Kukuruzara te sela Mečenčani i Borojevići. Većina ih je u Mečenčanima, a nove se i dalje pojavljuju. Prije nekoliko dana policija je tako uočila četiri nove.

Uglavnom su na poljima i livadama, no dvije neposredno ugrožavaju obližnje objekte, čiji su stanari stoga morali biti iseljeni, uključujući Nenada i njegovu majku.

Kuća u kojoj su živjeli sada ima crvenu naljepnicu, ali ne zbog oštećenja uslijed potresa, već zbog opasnosti da rupa nastala nakon potresa proguta i sam objekt.

– Od 1969. sam se doselio tu kao dijete. Otac mi je bio prosvjetni djelatnik, ovo je bio objekt za učitelje. I tu gdje je sada rupa smo se mi non-stop igrali, kosili travu, tu su se kopale instalacije za struju, vodovod. Ni najmanjeg traga nije bilo da će se ovo dogoditi, ni najmanje naznake – pojašnjava nam Nenad.

I bio je to sasvim običan travnjak sve do prvog ovdašnjeg potresa, onog od 5 po Richteru, 28. prosinca ujutro u 6.28 sati. Tada se u sekundama pokraj kuće stvorila rupa, duboka nekih pet metara, široka i dvostruko više, a koja se od tada do danas proširila za još trećinu. Sve je sada ograđeno policijskim trakama. Nenad i majka preselili su se u kuću nedaleko od ove, koju im je na korištenje dala jedna obitelj koja je sada u Americi. Uz njih se iz kuće pokraj rupe morala iseliti i jedna starija gospođa.

VIDEO Klizišta i rupe u tlu nakon potresa

– Naznaka nikakvih nije bilo u ovih 50 godina koliko sam ja tu. Znalo se da je veliki dio ovog područja iznad vode, da imaju velike podzemne vode na ovom području. To smo znali, no nismo znali da to može dovesti do ovoga. Naime, vapnenačke su stijene ispod tla ovog površinskog, no ništa se s tim nije događalo do potresa – govori Nenad koji napominje i da se zadnjih desetak dana rupa „koliko-toliko“ primirila i smirila.

– No, ona i dalje radi. Čuje se odranjanje te zemlje sa strane i sad je to u nekim višim sferama, čekanja. E, sad što će biti dalje... Stručnjaci su bili tu, rekli da se to mora jednog dana, kad se za to steknu uvjeti, zatrpati. Sada se to ne može odmah, nestručno i nabrzinu, nego se mora tlo smiriti pa će se istražiti i poduzeti koraci u smislu zatrpavanja – prepričava Nenad riječi stručnjaka koji su posljednjih dana i tjedana obilazili Mečenčane, mjesto u općini Donji Kukuruzari, u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Nitko ne zna hoće li se pojavljivati i dalje nove rupe, koliko njih te gdje. Na nekim poljima su jedna do druge, drugdje samo jedna veća ili manja, no sve su uglavnom na uskom području Mečenčana – u blizini tzv. Pašina vrela odakle se pitkom vodom opskrbljuje ovaj kraj. Ovu pojavu sada nadziru i stručnjaci s Hrvatskog geološkog instituta.

Kako su pojasnili, na ovom području se u dubinama nalaze slojevi vapnenca, koji su podložni okršnjavanju. Sufozijskim procesima, odnosno djelovanjem podzemnih voda u vapnencu nastale su šupljine koje su se potresom otvorile i u koje je upala zemlja s površine iznad stijena. Tu zemlju su podzemne vode, kojih ovdje ima puno, isprale te je ostala rupa u kojima je sada voda. Potres je bio okidač za propadanje tih stijena.

A što će biti s rupom koja ga je iselila, hoće li se širiti, hoće li zahvatiti kuću ili drugu pokraj te, koja je napuštena, i također s crvenom naljepnicom – ne zna ni Nenad.

VIDEO Rupe nastale nakon potresa šire se i prijete kućama

– Rekli su nam da možemo i moramo samo pratiti stanje. Sad smo u drugoj kući, na sigurnijem mjestu, no u nekoj perspektivi otvaranja tih rupa dolazi i veći krug ovog područja – kazuje Nenad.

Stanje promatraju i stručnjaci, a osim postojećih, promatra se cijeli okolni teren kako bi se uočila mogućnost nastanka novih rupa. Najavljen je i geofizički pregled terena kako bi se utvrdila opasnost od daljnjeg propadanja stijena na ovom području, a opasnost od nastanka novih i povećavanja starih rupa u tlu prijeti s rastom podzemnih voda, odnosno s padalinama.

Strahovi su među narodom u Mečenčanima, a strahove od budućnosti imaju i u selu Čukur, desetak kilometara udaljenom od njih, na području Hrvatske Kostajnice. Tamo su se ljudi nastanili na brdu, nema kod njih opasnosti od rupa, no ima od klizišta koje se pojavilo i/ili ubrzalo nakon potresa.

Klizište je zahvatilo tri imanja, a najugroženija je kuća Miloša Džebre u kojoj živi sa suprugom. Sin je prije nekoliko godina sa suprugom i djecom otišao u Njemačku, trbuhom za kruhom.

– To klizište koje postoji, rascjep ide kroz moje dvorišne zgrade i ponad obiteljske kuće te prelazi na bratovo imanje i susjedovu štalu. Tri imanja, tri obitelji su ugrožene. Mi se sad snalazimo i pratimo po preporuci Stožera i stručnjaka – kazuje nam Džebro čiji je objekt, prije svega zbog klizišta, dobio žutu naljepnicu. U potresu su dobro prošli, Miloš kaže da je on kuću radio za sebe i sinovu obitelj, sve odradio što treba pri gradnji pa su ga i statičari pohvalili.