Izašla lista stabilnosti u vrijeme korone: Izrael stoji najbolje, a Hrvatska vrlo sigurna

Hrvatska se nalazi među 40 najsigurnijih zemalja svijeta, onih čiji društveno-politički okvir pruža najviše stabilnosti u borbi protiv koronavirusa. Pokazuje to istraživanje londonske tvrtke Deep Knowledge Group (DKG), koja je rangirala zemlje u tri kategorije: najsigurnije, one s najvećim rizikom te najučinkovitije tijekom pandemije.

Na prvom mjestu sigurnih nalazi se Izrael, na drugom je Njemačka, a Hrvatska je 35. po redu među sigurnima. Nadalje, među europskim zemljama nalazi se na solidnom 19. mjestu, primjerice, ispred Slovenije (22.), Švedske (24.) ili Francuske (26.). S druge strane, na dvije manje ljestvice, na kojima nema Hrvatske, DKG je istaknuo zemlje s najvećim rizikom tijekom epidemije te one koje su najučinkovitije u borbi s virusom. Zanimljivo, najbogatije su zemlje i među najmanje sigurnima u svijetu: Italija, Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Španjolska prve su četiri zemlje među onima s najvećim rizikom, dok su najučinkovitije Njemačka i Kina.

Hvale reakciju Berlina

DKG je želio pružiti sveobuhvatan prikaz kako su zemlje reagirale na epidemiju, a to je u prvom rangiranju, onom o sigurnim zemljama, napravio tako što je u četiri skupine kriterija, koji su zatim detaljnije razrađeni na podskupine kriterija, ocijenio svaku od zemalja. Prvi je kriterij učinkovitost karantene, gdje se promatraju pojedinosti od razdoblja karantene do kazni za one koji je krše te uvedenih zabrana putovanja. Drugi je monitoring i dijagnosticiranje zaraženih, a tu, primjerice, spada kvaliteta testiranja. Treći je učinkovitost vladine reakcije, koji je dosta široko definiran, dok je četvrti spremnost na hitni tretman u koji, primjerice, spada broj respiratora i bolničkog osoblja te kreveta u odjelima intenzivne njege.

Prema kompleksom izračunu, svaka je zemalja dobila broj bodova na ljestvici sigurnih, a Hrvatska ima 560,53 boda. Prvoplasirani Izrael ima 632 boda, Njemačka 631, dok visokoplasirana Mađarska, na 14. mjestu, ima 613 bodova. Iza Hrvatske svoje su mjesto našle Slovačka, Letonija, Slovenija, Portugal, Bugarska, Rumunjska, ali i velike sile poput Španjolske, Italije, Francuske i UK. Te četiri zemlje u prvih su šest u svijetu po broju zaraženih. O ljestvicama ove tvrtke već su izvijestili neki svjetski mediji poput Forbesa i Spiegela. Za njemački je tjednik osnivač DKG-a objasnio zašto se ta zemlja nalazi na visokom drugom mjestu.

– Njemačka trenutačno ima najbolji rejting sigurnosti i stabilnosti te je jedna od vodećih nacija na svijetu u pogledu kriznog menadžmenta. S obzirom na visok broj inicijalno zaraženih pacijenata, Njemačka je bila vrlo učinkovita i uspješno je zaustavila daljnja širenja i kao rezultat imat će prilične gospodarske prednosti nakon kraja pandemije – rekao je Dimitrij Kaminski.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I dok DKG najavljuje nadolazeće ljestvice, na kojima će zemlje rangirati prema ekonomskoj ranjivosti ili geopolitičkom riziku u doba pandemije, neki su se već pohvalili položajem svoje zemlje na ljestvici. Posebno se to odnosi na vladu u Izraelu i samog premijera Benjamina Netanyahua, koji je već nekoliko puta nedavne i mnogo manje obuhvatne ljestvice DKG-a, koje su mu išle u prilog, objavljivao na svom profilu na Facebooku.

Zbog toga su neki izraelski mediji posumnjali u vjerodostojnost DKG-a te za tu tvrtku The Times of Israel navodi da je “malo tko za nju uopće čuo”. Kaminskog pak opisuje kao biznismena iz Moskve koji se više bavi kriptovalutama nego političkim rangiranjima. No, kako su već spomenuti utjecajni mediji iz Njemačke i SAD-a objavili ove ljestvice, i sami rejting tvrtke mogao bi rasti.

Izraelske prednosti

I dok se u hrvatskim medijima njemačka reakcija na koronavirus dobro pratila, izraelska je bila manje u fokusu. Ta zemlja ima gotovo 12 tisuća zaraženih, ali tek 117 umrlih. Vlada je dosta rano, sredinom ožujka, počela pratiti mobitele građana kako bi im putem posebne aplikacije javljala jesu li bili na istom mjestu na kojem se kretao netko od zaraženih i time ih poslala u izolaciju. Zbog toga je vlada Benjamina Netanyahua očekivano naišla na kritike zbog kršenja privatnosti, ali zemlja je zbog neprijateljskog okruženja u kojem se nalazi već prije razvila brojne policijske metode za povećanje sigurnosti svojih građana.

To je vladi omogućilo da neke od njih implementira i u borbi protiv virusa. I poznata obavještajna služba Mossad uključila se u kupovanje pribora za testiranje i respiratora na međunarodnom tržištu. Prvih sto tisuća testova Mossad je kupio još 19. ožujka. Izrael je testirao oko 13,5 tisuća ljudi na milijuna stanovnika, što je oko tri tisuće više od hvaljene Južne Koreje i pet tisuća više od SAD-a. U međuvremenu se broj zaraženih u svijetu primaknuo granici od dva milijuna: 1,94 milijuna ljudi do jučer je imalo pozitivan test. Umrlo je nešto više od 120 tisuća ljudi.

Već neko vrijeme SAD je svijet za sebe po broju zaraženih, oko 30 posto onih koji su na svijetu pozitivni na koronavirus nalazi se u ovoj zemlji. Među globalno relevantnim političarima koji su testirani pozitivno od prekjučer se nalazi i Mary Lou McDonald, liderica krajnje lijeve irske stranke Sinn Féin. Testirala se još 28. ožujka, a prekjučer je dobila rezultate, no liječnici su joj rekli da sada više nije zaražena. Posljednja dva tjedna bila je u samoizolaciji. Britanski Ured za odgovornost proračuna procijenio je pak da će gospodarstvo UK pasti za nevjerojatnih 35 posto u drugom kvartalu i 13 posto na godišnjoj razini.