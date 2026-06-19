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IZBORNA SJEDNICA 2026.

Izabrano staro-novo predsjedništvo Austrijsko-hrvatske zajednice u Beču. Zlatko Šljivić ponovno predsjednik

Foto: Arhiv AHZ, Beč
1/2
VL
Autor
Snježana Herek
19.06.2026.
u 09:29

U svakom slučaju AHZ, između ostalih, ima i dobru suradnju s hrvatskim Veleposlanstvom u Beču.

Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i šport (AHZ) u Beču, koja u austrijskom glavnom gradu i šire djeluje već više od 35 godina, nedavno je na svojoj izbornoj sjednici izabrala novo predsjedništvo. Za predsjednika AHZ-a jednoglasno je ponovno izabran Zlatko Šljivić Gale, i to na dvogodišnji mandat, izvijestila je medije predsjednica za kulturu Zajednice Jadranka Vincek. Dopredsjednik je Nenad Bošnjak. Predsjednica za kulturu AHZ-a je ponovno Jadranka Vincek, glavna tajnica je Amanda Turkalj, a rizničarka je Snježana Ljubičić.

Izabrani su i ostali članovi predsjedništva, zamjenici, Nadzorni odbor i Časni sud, stoji u priopćenju AHZ-a. Kako nas je izvijestila Vincek,  Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i šport već je počela s pripremama za tradicionalni Hrvatski bal za 2027. godinu, najveću i najznačajniju kulturnu manifestaciju ove Zajednice, na koju svake godine dolazi nekoliko stotina Hrvata iz Austrije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine…..

“Za sljedeću godinu pripremamo i još jedan novi, pilot projekt na gospodarskoj razini. Ako zaživi i uspije, onda će se održavati svake godine”, napomenula je Vincek dodavši: “Trudimo se promovirati našu Hrvatsku, njene običaje i kulturu u Austriji”. I ono, što je najvažnije, kako tvrdi Jadranka Vincek, u Austrijsko-hrvatskoj zajednici za kulturu i šport vlada sloga i razumijevanje.

Ponovno izabrani predsjednik AHZ-a Zlatko Šljivić Gale, sigurno je sretan i zahvalan da ima tako snažnu potporu svoga tima i ostalih u Zajednici i izvan nje. U svakom slučaju AHZ, između ostalih, ima i dobru suradnju s hrvatskim Veleposlanstvom u Beču. I što na kraju reći, nego čestitke ponovno izabranom predsjedniku Zlatku Šljiviću Galeu na novom dvogodišnjem mandatu, kao i cjelokupnom, novoizabranom Predsjedništvu AHZ-a. Pozitivan razvojni put AHZ-a se nastavlja!
Ključne riječi
Hrvatska kultura Beč Hrvatski bal AHZ

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