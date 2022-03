Iza spomenika vojnicima Crvene armije u Beču osvanuo zid obojen u boje ukrajinske zastave

Bečani, ali i ostali Austrijanci gdje god je to moguće iskazuju veliku solidarnost s Ukrajinom koja “stenje” ovih dana pod “ruskom čižmom”.

Neutralnim Austrijancima rat je nešto nezamislivo u 21. stoljeću i već je nekoliko puta austrijski politički vrh Beč nudio za mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine.

Svoju solidarnost s Ukrajincima Bečani su slikovito pokazali i jučer na bečkom Schwarzenbergovom trgu gdje je iza ogromnog mramornog spomenika, kako piše, herojima Crvene armije (riječ je o 17.000 ruskih vojnika poginulih od 2. do 13. travnja 1945. godine u oslobađanju Beča), iznenadno osvanula ukrajinska zastava. Točnije rečeno cijeli je zid iza spomenika obojen u plavo-žutu boju.

Foto: Snježana Herek

Policija je odmah izašla na mjesto događaja, kako bi utvrdila tko je to učinio. Kako su potom javili mediji, bio je to vlasnik zemljišta i navedenog zida iza spomenika ruskim vojnicima. On je poručio da je to privatni posjed i svoju zidanu ogradu može obojiti kako on to želi.

Neki mediji pišu kako je to znak prkošenje Bečana ratu i ruskim ratnim operacijama, te izraz solidarnosti s Ukrajinom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin kod svog posljednjeg posjeta svom austrijskom kolegi Alexanderu Van der Bellenu 2018. godine, položio je vijenac na spomenik poginulim sovjetskim vojnicima u Beču.

