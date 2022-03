FOTO Zaradio je milijune i slavio u Zagrebu, a sada je Putinu zaprijetio: Plesat ćemo ti na grobu

Sve više poznatih Ukrajinaca dobrovoljno pristupa vojsci svoje zemlje kako bi je obranilo od ruske agresije. Jedan od njih je i poznati tenisač Sergej Stahovski, 31. igrač svijeta i osvajač četiri ATP turnira.

- Znam kako koristiti pištolj. Znam da je ovo bila teška odluka za moju ženu. Moja djeca ne znaju da sam ovdje, oni još ne razumiju što je rat. Premladi su da znaju što se događa.

Kada je invazija Rusije na Ukrajinu počela, Stahovski je bio sa obitelji na odmoru u Dubaiju, a momentalno ga je prekinuo odmor i krenuo put Ukrajine. Stahovski je ranije objavio poruku u kojoj je otvoreno zaprijetio Vladimiru Putinu nakon čega je stigao u Kijev.

- Nećeš pronaći pravdu u paklu. Putine, plesat ćemo ti na grobu. Nećeš se s ovim izvući - poručio je Stahovski.

Stahovski je u karijeri osvojio četiri turnira, a prvi je bio Zagreb Open 2008. kada je svladao Ivana Ljubičića. Najbolji plasman mu je bilo 31. mjesto na ATP ljestvici, no mnogi ga pamte po pobjedi nad Rogerom Federerom u Wimbledonu 2013. godine. Stahovski je u karijeri zaradio gotovo šest milijuna dolara.

Ukrainian Tennis Pro Sergiy Stakhovsky made the heartbreaking decision to leave his wife and children in Hungary to join the Ukrainian forces fighting against Russia. pic.twitter.com/VorVIsCUyO