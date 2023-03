Iz mora na Pelješcu izvučen automobil: Vozač bio pijan, pogrešno je skrenuo

Vozilo splitskih registarskih oznaka sletjelo je u more na trajektnom pristaništu u Prapratnom sinoć, 19. ožujka, oko 22.35 sati. U vozilu se nalazio vozač i troje putnika. Jedna od putnica, 45-godišnjakinja, preminula je u nesreći, a njezino su tijelo oko 2.25 sati izvukli ronioci Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske postaje Ston, kako je priopćeno, dovršili su očevid prometne nesreće. Očevidom je utvrđeno da je vozilom upravljao 47-godišnjak, dok se s njim u vozilu nalazilo još troje putnika, 42-godišnjakinja, 39-godišnjak i 45-godišnjakinja, svi državljani Republike Hrvatske.

"Vozeći iz smjera Stona u pravcu Splita, vozač je pogrešno skrenuo za trajektno pristanište misleći da vozi pristupnom cestom prema Pelješkom mostu", navodi Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Iz vozila su, napominje, samostalno i bez ozljeda izašli vozač i dvoje putnika.

"Alkotestom je utvrđeno kako je vozač vozio pod utjecajem alkohola od 0,81 g/kg. On je uhićen te će, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnim ishodom, uz kaznenu prijavu biti doveden pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave", dodaje policija. Tijelo preminule putnice prevezeno je na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se utvrditi točan uzrok njezine smrti.

Na nesreću su se za 24sata osvrnuli iz tvrtke Grbić koja se, između ostalog, bavi dizanjem i prijevozom svih vrsta tereta.

"Nažalost upravo smo na ovome mjestu i prije šest, sedam mjeseci izvlačili osobni automobil koji je također sletio u more. Kako obilaznica nije dovršena moguće je da ljudi ne gledaju znakove i da se zamisle pa dođe do ovakve tragedije. Hrvatske ceste, točnije Dubrovačke ceste, su nas zvale da dovezemo dizalicu tako da je moj djelatnik otišao izvući automobil. Nakon toga auto dalje odvozi šlep služba. Čim je smrtni slučaj policija ga preuzima na vještačenje gdje će provjeravati kolika je bila brzina kretanja prilikom slijetanja u more i slično", navode.

