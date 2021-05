Ivošević komentirao optužbe: 'Nisam koristio ni navodnike ni zareze pa se može izvući iz konteksta'

Kandidat za zamjenika gradonačelnika Bojan Ivošević (Centar) reagirao je u četvrtak navečer na optužbe da je na društvenoj mreži prijetio smrću Roniju Robertu Brandlu rekavši da je taj komentar vrlo ružno izvučen iz konteksta i da nedostaje Brandlov komentar da su svi Hrvati ustaše.

Ivošević je za Hinu izjavio kako ga je osobno poresao Brandlov komentar kojim je vrijeđao sve Hrvate tvrdeći da su svi ustaše i da je prosječan Hrvat ustaša i seljačina, s obzirom na to da je njegov pradjed ubijen u logoru u Lici.

Priznao je da se neprimjereno spustio na Brandlovu razinu te da je riječ o neprimjerenu govoru.

"Nikada neću dopustiti da sve Hrvate stavlja u kontekst genocidnog naroda i na to sam reagirao. To se sve odvijalo na internetu 2017. godine i to na statusu jedne djevojke koja je naposljetku sve komentare izbrisala i to upravo radi tog čovjeka koji su bili usmjereni na Hrvate. Ja sam na njegove tvrdnje da je prosječan Hrvat ustaša i seljačina povukao paralelu s njegovom nacijom što nije primjereno i radi čega sam se ispričao, ali to je sve bilo izazvano njegovom izjavom koju nažalost nije dostavio novinarima", kazao je Ivošević.

Kaže kako je očito da je spomenuti gospodin tu prepisku čuvao četiri godine, kao i da je unutra bilo dosta gnjusnih njegovih komentara. Dodao je da to na internetu više ne postoji i da ne može biti siguran je li taj čovjek manipulirao s tom prepiskom.

Svjestan je da nije primjereno na niske udarce odgovarati niskim udarcima niti bi onakvom jeziku trebalo biti prostora u javnosti, ali on je prije četiri godine imao 26 godina i nije imao veze ni s politikom niti s aktivizmom. To je bila internet rasprava koja je kratko trajala i bila brzo obrisana, a gospodin je taj koji je uvrijedio njega i sve građane Hrvatske.

"Vice Mihanović lažno izvlači iz konteksta da su riječi navedenog gospodina moje riječi. Navedeni je rekao da je prosječan Hrvat ustaša i seljačina, ja sam replicirao uvredama prema njegovom narodu radi čega sam se ispričao. Znači nisam ja to rekao već on, ali ja sa 26 godina nisam koristio ni navodnike ni zareze, pa se može izvući iz konteksta", objasnio je Ivošević.

Večeras je za medije govorio Roni Robert Brandl tvrdeći da mu je Ivošević prijetio smrću jer je Židov, a vrijeđao je i omalovažavao i Rome. Prema njegovim riječima Ivošević mu je tada napisao: "Slušaj momčino, još jednom probaj aludirati da je itko od mojih počinio zločine, jedini zločin unutar mog obiteljskog stabla će biti onaj kojeg ću ja počiniti nad tobom. Malo se raspitaj koga ideš prozivati prije nego nešto ovako napišeš jer ja i moji već generacijama smo bili na braniku slobode. Dabogda ti dica odrasla u Gazi, od koga si ti bolji, vi ste toliko bolji da ste državu dobili kmečanjem i lobiranjem".

Zbog svega ovoga protukandidat Ivice Puljka, Vice Mihanović (HDZ) traži povlačenje kandidature Bojana Ivoševića.

