Ivanković o Trumpovoj staroj izjavi da neće braniti Europu: 'Htio je reći da nisu više glupi'

Dugogodišnji novinar i kolumnist Večernjeg lista Davor Ivanković danas je u studiju Večernji TV-a komentirao situaciju s ratom u Ukrajini. Upitan je nazire li se kraj ratu.

- Mislim da je ovo samo predah, da će rat potrajati. Trebat će još puno u to uložiti. Mislim da će sad 1. veljače Europa dogovoriti da će početi novac teći opet prema Ukrajini. Mislim da su već osmislili kako blokirati Orbana, naći će neki način, europska birokracija je najbolja na svijetu. Ljudi moraju znati da najviše novaca za rat Ukrajincima daje Europska unija, ne Amerika, oni daju najviše oružja. Uvjeren sam potpuno da Amerika neće ostaviti Ukrajinu, čak ni republikanci neće tu raditi probleme.

Pojavio se opet onaj stario razgovor Donalda Trumpa i Ursule von der Leyen u kojem on kaže da neće više braniti Europu...

- To je bio pravi Trump. Nemojte misliti da će vas Amerika braniti ako vas netko napadne. Raspustit ću NATO i osim toga, vi Nijemci ste mi dužni 400 milijardi dolara. To je onaj Trump, to je 2020. u opuštenom razgovoru Davosu. Tad je učio biti političar, puno je naučio u prvom mandatu. Prošlo je čestiti godine i ako kojim slučajem povrijedi, mislim da će to biti drugačiji Trump. Ono što je on govorio treba staviti u kontekst. Prestali ste davat novce za oružje. Vi Nijemci, pogotovo, ima vas 80 i nešto milijuna. Mojih par desetaka tisuća vojnika vas čuva desetljećima. Na to se troše 10 milijardi dolara godišnje, a vi trošite ispod jedan posto BDP-a na vojsku. I kad ja vama kažem zašto bih ja trošio 10-20 milijardi dolara na vašu obranu, a vi mi ne uzvratite nikako. Od koga vas štitim? Pa od Rusije. A onda kako vi meni vratite, Americi? Zašto da ja vas branim, tako da kupujete od Rusije, naftu i plin za 100-150 milijardi eura svake godine. Trump je htio reći, mi nismo više glupi, morate podići vojno trošenje. Europa prestaje potpuno trošiti naftu i plin od Rusije, kupuje se oružje od Amerike...

Upozorio je i na nedostatak tvornica oružja u Hrvatskoj.

- Hrvatska mora imati strateški važnu tvornicu streljiva, za pištolje, puške, minobacače, pa i veće kalibre. Naš je problem što mi više ništa ne radimo kod nas. U Zagorju je bila jedna tvornica, još uvijek postoji, a koja samo ulijeva TNT u proizvode od nekog drugog. Znači, u košuljicu minobacačke granate koja nije proizvedena u Hrvatskoj, detonator koji je proizveden u Švicarskoj. Vojni barut je najvažnija stvar sada, mi to ne proizvodimo. Ne proizvodi se ni u Bosni, ali će se proizvoditi. Bilo je pokušaja i očito to treba, ali nitko od industrije neće ući u gradnju takve tvornice bez da država ne sudjeluje.

