Ivanković: 'Jasno je što će Rusi sada pokušati napraviti, pitanje je hoće li to biti kraj ako uspiju u tome'

Novinar i kolumnist Večernjeg lista Davor Ivanković komentirao je za Večernji TV rat u Ukrajini, koji je počeo prije točno dvije godine, kada je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo masovnu invaziju na susjednu Ukrajinu.

Ivanković je podsjetio na to da su mnogi u početku mislili da će sukob brzo završiti, no ispostavilo se da su Ukrajinci puno "žilaviji" nego što je Putin očekivao. Ipak, usprkos inicijalnim uspjesima ukrajinskih snaga, u posljednje vrijeme imaju podosta problema na ratištu. Nedavno je, primjerice, grad Avdiivka, koji je nekad imao 32.000 stanovnika, pao u Putinove ruke, što je njegova najveća pobjeda na bojnom polju od kada su ruske snage zauzele grad Bakhmut u svibnju 2023. Također, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenskij gotovo svakodnevno upozorava svoje zapadne saveznike na nedostatak oružja s kojim je suočen Kijev.

"S puno se optimizma ušlo u ovu drugu godinu rata. Taj optimizam su dijelili i neki analitičari, pa i ja isto, jer smo dobivali podatke o tome što sve Ukrajinci od oružja dobivaju. Međutim, kako su mjeseci prolazili, to specifično oružje, poput aviona F-16 i dalekometnih projektila, nije dolazilo i tu je počela sumnja da nešto ne štima", prisjeća se Ivanković tijeka sukoba u Ukrajini.

I, doista, iako se moderni zrakoplov F-16 dugo najavljivao kao oružje koje bi moglo čak i preokrenuti stanje na bojištu, od isporuke i dalje ništa. "Stvari se kompliciraju za Ukrajince. Vidimo da pomoć jenjava, ali još je ona tu i i vratit će se", kazao je novinar Večernjeg lista, koji se potom osvrnuo na rusku vojsku. "Rusi su se stabilizirali. Naučili su na svojim greškama i sada imaju barem pola milijuna vojnika ubačenih u Ukrajinu, a više ne rade greške i Ukrajincima je puno teže. Ukrajinci su u silaznoj putanji i sada o njima ovisi hoće li biti demoralizirani ili će doći sebi i popraviti rupe koje su se pojavile", govori.

Povukao je novinar i paralelu rata u Ukrajini s Domovinskim ratom '90-ih godina prošloga stoljeća. "Mislili smo da ćemo moći uspoređivati naš rat i ukrajinski i u nekim stvarima možemo, no u nekima ne. Naš rat je trajao pet godina, a nismo imali nikakvu pomoć sa strane, morali smo švercati oružje. Nismo imali financijsku pomoć. Ukrajina trenutno dobiva manje oružja, ali financijsku pomoć dobiva cijelo vrijeme, i to najviše od Europske unije. I sada je EU odobrila paket, otprilike milijardu mjesečno", navodi Ivanković, koji smatra da će se Ukrajini pomoć vratiti "kada prođu problemi u američkom Kongresu.

Naime, američki Senat je nedavno, nakon dugog natezanja, odobrio novi paket pomoći Ukrajini u vrijednosti od oko 60 milijardi dolara, no to tek treba proći u Zastupničkom domu, u kojem su u većini republikanci. Predsjednik SAD-a Joe Biden, koji od početka rata šalje pomoć Zelenskom, čak je optužio Kongres za pad Avdiivke. "Ukrajinska vojska bila je prisiljena povući se iz Avdiivke zbog nestašice streljiva, što je rezultat nedjelovanja Kongresa i rezultiralo je prvim značajnim dobicima Rusije u nekoliko mjeseci", objavila je nedavno Bijela kuća.

Upitan je i o predsjedniku Zelenskom, koji se tijekom rata isprofilirao kao vođa, ikona Ukrajinaca. "Malo je izgubio na popularnosti, pogotovo nakon smjene glavnog zapovjednika", primijetio je Ivanković, koji je zatim ukrajinskog čelnika usporedio s našim ministrom zdravstva Vilijem Berošem.

"Sjećamo se koliko je bio popularan kod nas kad je počeo covid. Bio je izuzetno popularan, čak je odmah počeo davati intervjue. A je li danas tako?" zapitao je. "U ratu ne mora biti popularan, ali ljudi će biti uz njega zato što je izuzetno problematično mijenjati lidera u ratu, a oni ne znaju kako jer kažu da ne mogu održati izbore jer je ratno stanje", dodao je pa podsjetio da je Hrvatska za vrijeme rata održala izbore, i to čak, kaže Ivanković, i onda kada je trećina teritorija bila okupirana. "Dakle, može se, samo oni tvrde da ne mogu."

Osvrnuo se potom i na Vladimira Putina, koji se iznova kandidirao za mjesto ruskog predsjednika. "On se zapravo, nažalost, dobro drži. Bio je u jednom trenutku poljuljan, kada nikome nije bilo jasno što se to događa s wagnerovcima. Tu je izgledao slab, oslabljen, međutim isplivao je iz te situacije. Sad je samo pitanje u kojem trenutku će oni koji upravljaju Rusijom, jer ne može on sam upravljati zemljom, reći da je njegovo vrijeme završilo. Tako je bilo u povijesti, a pretpostavljam da će tako biti i s njim. On će odigravati tu ulogu dok god se može, dok god Rusija ne postigne to što je htjela ili ne uđe u situaciju kada se može napraviti dobar kompromis", smatra kolumnist Večernjeg lista.

Nastavio je potom Ivanković govoriti o samom stanju na bojištu. Ukrajincima je sada, govori za Večernji TV, najvažnije obraniti se. "Sad je krenula točkasto raspoređena ruska ofenziva, ali prodiru na više mjesta. Grickaju malo pomalo, ali fokusiraju snage na određenim područjima i jasno je da će pokušati raditi proboje s većim snagama i zapravo zaokružiti te svoje 'krajine', kako ih ja nazivam, Donjeck i Lugansk. Malo teritorija fali da zatvore 100% tu svoju tvorevinu. Sad je samo pitanje ako to uspiju napraviti, a Ukrajinci se ne uspiju obraniti, hoće li biti to kraj? Što se tiče njihova ambicija, ja bih se okladio da neće, možda samo privremeno. Ukrajincima je glavna briga da ne dozvole da to bude još gora situacija nego što jest i da se u međuvremenu oni osokole, pripreme, obuče nove postrojbe i konačno dobiju jače oružje", kazuje.

A Ivankovića, kazuje nam, ne bi iznenadilo da do toga u budućnosti i dođe.

"Američki republikanci su ljutiti na Bidena jer smatraju da on Ukrajincima nije dao dovoljno moćno oružje i tako se izgubila ova godinu dana. Zašto je Biden bio toliko oprezan kad su avioni u pitanju i projektili koji mogu letjeti tristo kilometara i dalje, i to će se otkriti. Ja uopće ne mislim da će republikanci, ako dođu na vlast, zaustaviti dostavu oružja. Mislim da će oni zapravo dostavljati više. I mislim da će njima biti u cilju svakako pobijediti Rusiju na ovaj ili onaj način, a ne da će biti onako kako ljudi zamišljaju, da će Putin i Trump, ako dođe na vlast, u jedan dan riješiti taj rat. Nema tog čarobnog štapića i američkoj politici sigurno ne bi odgovarala takva situacija gdje bi bila Ukrajina rastrgana. Zašto? Zato što se Putin neće zaustaviti, a i svaki put će biti sve teže", smatra Ivanković, koji dodaje da je Europa zahvaljujući Ukrajincima dobila dvije godine da shvati greške i da je razoružana.

"Svi zajedno smo se razoružali jer smo smatrali da je završeno ratno vrijeme. Zanemarena je vojna proizvodnja. Proizvodi se možda 10 puta manje oružja nego u vrijeme Hladnog rata. Europi treba još nekoliko godina da preokrene taj trend, a svi kažu da treba požuriti jer za tri do pet godina možda bude i situacija bliža nekakvom većem sukobu", kazuje Ivanković.

Za kraj je novinar Večernjeg lista procijenio i koliko bi rat u Ukrajini mogao još trajati. "Na početku su neki ljudi odmah rekli da će trajati godinama. Ja nisam znao što bih vjerovao, ja sam mislio da će trajati dvije godine, recimo, kao i većina ljudi. Moguće da će trajati duže, ne vjerujem da će Zapad dozvoliti poraz Ukrajine, gdje bi se ona morala odreći oko trećine teritorija", zaključio je za Večernji TV.

