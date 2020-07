Ispovijest majke koju je brutalno pretukao sin: Udarao me dok nisam izgubila svijest

Prije nekoliko dana 32-godišnji A. K. pretukao je svoju 53-godišnju majku N. Dž., a ona je sada ispričala što se toga dana dogodilo.

On inače stanuje sam u hotelu za samce, a svakoga jutra dolazi kod majke. Taklo je bilo i u ponedjeljak.

– Došao je oko 8.40, ja sam mu otvorila kao i uvijek, a on bi obično skuhao kavu. Ali tog jutra nije nego je pitao "gdje je duhan". Pokazala sam mu da je ispod vitrine, uz opasku da je to duhan od njegove sestre i njezinog dečka koji su mu inače dozvoljavali da se posluži njime u manjim količinama za svoje potrebe, ali ne sve. On je uzeo cijeli duhan, držao ga u ruci i nije ga ispuštao. Rekla sam da ćemo nazvati njegovu sestru i pitati je da li mu želi dati sav duhan koji drži u ruci. Krenula sam je zvati na Messenger kad me on iznenada udario nogom i srušio s kauča – ispričala je 53-godišnjakinja za Glas Istre.

Sin je potom skočio na nju.

– Ležala sam na podu, a on me udarao rukama i nogama gdje god je stigao i prstima mi htio izvaditi oči. Bio je na meni, gušio me, uspjela sam se nekako otrgnuti, ali se opet svom silinom bacio na mene, srušio me opet na pod i nastavio divljački udarati dok nisam izgubila svijest – dodala je.

Ona je uspjela nazvati kćer koja je čula što se događa u stanu pa je potrčala s tržnice gdje radi pomoći majci.

– Zatekla sam mamu kako leži na podu i njega iznad nje kako je udara nogom po glavi. Uspjela sam ga odgurnuti i htjela sam kleknuti pored mame koja je izgledala kao mrtva, ali je imala otvorene oči. On mi je skočio na leđa, ulovio me za vrat i digao me. Tu smo se borili, bacio me na kauč i obgrlio rukama i nogama. Kako su vanjska vrata srećom ostala otvorena, pojavila se na vratima susjeda i ja sam joj viknula da zove policiju. Tada me pustio, ponovno sam kleknula kraj mame i počela dozivati. On je ustao s kauča i htio je mamu nastaviti udarati iako je izgledala kao da je mrtva. Bila je bespomoćna i bez svijesti s otvorenim očima koje su gledale u prazno. Pokrila sam je svojim tijelom i rukama da je zaštitim od novih udaraca. On je izašao iz hodnika, uzeo je svoje patike i otišao. Saznali smo od susjeda da je otišao iz zgrade, legao na pod i teško disao, kao da se umorio mlateći mamu. Došla je policija i on se sam predao. Sada je u Puli u istražnom zatvoru gdje će provesti 30 dana – ispričala je kćer napadnute žene i sestra pomahnitalog napadača.